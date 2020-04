Coronavirus, 4 nuovi casi in Molise: i contagiati sono ora 261

I nuovi casi per la gran parte a Campobasso: i risultati dai 105 tamponi processati nelle ultime ore



CAMPOBASSO. Dopo la tregua di Pasquetta torna a crescere il numero dei contagiati in Molise, 4 più di ieri, su un totale di 105 tamponi processati nelle ultime ore. Attualmente i pazienti Covid-19 sono 261, di cui 194 della provincia di Campobasso, 50 della provincia di Isernia e 16 di altre regioni, su un totale di 2.591 tamponi processati.

Il dato dal bollettino delle ore 19. Tra essi, come riferito dal sindaco Roberto Gravina, ci sono 3 casi in più a Campobasso: non già nuovi focolai, ma familiari conviventi di persone positive, quindi soggetti già costretti in quarantena in casa. Nel capoluogo regionale salgono così a 83 i malati Covid-19.

Sono attualmente 23 i ricoverati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, 19 a Malattie infettive e 4 a Terapia intensiva, a cui si aggiungono i 7 seguiti dal ‘Neuromed’ di Pozzilli.

Poi ci sono i pazienti seguiti a domicilio, che sono 201, di cui 174 asintomatici e 27 dimessi dall’ospedale. I pazienti guariti sono 15, così come i morti. Sono invece 366 le persone in isolamento e 8 quelle in sorveglianza.

ECCO L'ELENCO DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE:

