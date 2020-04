Coronavirus: variazione contenuta in Molise. Due casi in più da ieri e 263 il totale dei pazienti positivi

Appena due casi di persone positive al Covid-19 in più rispetto a ieri sera su 180 tamponi processati. Entrambi sarebbero legati al cluster di Campobasso. Il totale ora è di 263 persone positive dall'inizio della pandemia in regione

CAMPOBASSO. Crescono in modo contenuto i dati relativi ai casi di positività accertata al Covid-19 sulla base dei tamponi temporaneamente processati dall’Asrem.

Dal bollettino diramato questa mattina si è appreso che ci sono due casi in più rispetto a ieri di persone risultate positive dopo l'analisi dei tamponi faringei. I contagiati in Molise salgono quindi a 263 su un totale di 2771 test eseguiti. Ieri sera il dato dei tamponi era arrivato a quota 2591. Tra stanotte e questa mattina sono stati effettuati altri 180 test.

I due nuovi casi positivi riguardano il cluster di Campobasso. Sono 20 i pazienti attualmente ricoverati al reparto di malattie infettive mentre è fermo a 4 il numero di coloro che sono assititi in terapia intensiva.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!