Coronavirus, Toma: in campagna una sola volta al giorno e fino a due persone per famiglia

L'ordinanza del governatore a tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati

CAMPOBASSO. Nuova ordinanza del governatore Donato Toma.

Il presidente della Regione ha deciso di regolare gli spostamenti all'interno del comune di residenza e da un comune all'altro per lo svolgimento di attività agricole destinate all'autoconsumo familiare, che possono essere effettuati, nel rispetto del DPCM del 10 aprile scorso, alle seguenti condizioni: solo una volta al giorno e al massimo da due componenti per nucleo familiare.

"Le attività da svolgere - recita l'ordinanza - devono limitarsi alle minime indispensabili operazioni colturali che la stagione impone, ovvero all'accudimento degli animali allevati. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è necessario comunicare i dati identificativi del terreno oggetto delle attività agricole e gli estremi del titolo che ne legittima l'utilizzo".

L'ordinanza ha efficacia fino al 3 maggio prossimo, data che coincide con la fine del lockdown deciso dal governo Conte per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, il mancato rispetto delle norme imposte e contenute nel provvedimento del governatore è punito con la sanzione che va da un minimo di 400 euro a un massimo di 3000 euro.

