Coronavirus, altri 3 contagi in Molise: i positivi saliti a 266

I nuovi casi sempre in provincia di Campobasso, 2 a Termoli e 1 a Petacciato, dagli altri 80 tamponi processati nelle ultime ore. Aumentati anche i ricoveri in ospedale



CAMPOBASSO. Coronavirus, con i 3 nuovi contagi accertati nelle ultime ore, 2 a Termoli e 1 a Petacciato, sale a 266 il numero dei pazienti Covid in regione. I 3 nuovi casi, su ulteriori 80 tamponi processati nelle ultime ore, per un totale di 2952 test effettuati, tutti in provincia di Campobasso, dove i positivi sono ora 200, con 50 casi in provincia di Isernia e 16 di persone di altre regione.

Aumentati da 21 a 23 anche i ricoveri all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, con 19 pazienti nel reparto di Malattie infettive (oggi sono arrivati in ospedale una persona di Campobasso e una di Belmonte del Sannio) e 4 in Terapia intensiva. Sempre 7 i ricoverati al Neuromed.

Poi ci sono le 202 persone seguite a domicilio, di cui 175 asintomatiche e 27 dimesse dall’ospedale per il miglioramento delle loro condizioni di salute, con 60 persone in isolamento e 17 in sorveglianza.

Con la morte di un'anziana di Belmonte del Sannio, avvenuta questa mattina, sono intanto saliti a 16 i morti in Molise, con 17 persone guarite.

