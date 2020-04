Coronavirus, Toma mette mano alla borsa: pronti 50 milioni per l’emergenza

BREAKING. Firmata la delibera di Giunta: arrivano i fondi per scuole e imprese, una parte a fondo perduto

CAMPOBASSO. Il presidente Donato Toma lo ha confermato pochissimi minuti fa: sono in arrivo 50 milioni per il Molise, soldi stanziati dalla Regione che serviranno per affrontare l’emergenza Covid-19.

Si tratta di fondi per le imprese di cui una parte sarà a fondo perduto, ma non solo: gli stanziamenti serviranno anche per gli acquisti di dotazioni per l’istruzione a distanza. Maggiori dettagli arriveranno a breve.

Seguono aggiornamenti

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!