Ittierre, la luce in fondo al tunnel: spunta un’offerta per l’intero sito industriale

Significativo l’importo prospettato da parte di un imprenditore locale, che ha già depositato la relativa cauzione. Lo rende noto il Tribunale di Isernia. Tre importanti risultati, in caso vada tutto liscio: la produzione di materiale sanitario per far fronte all’emergenza coronavirus, l’incremento dell’occupazione e lo sblocco di ulteriori spettanze per gli ex dipendenti del polo tessile. Allo studio un bando pubblico per eventuali offerte migliorative

ISERNIA-PETTORANELLO DEL MOLISE. Nel pieno della tempesta, arriva la scialuppa di salvataggio che non ti aspetti. È stata presentata al Tribunale di Isernia un’offerta irrevocabile di acquisto – rigorosamente top secret - dell’intero compendio immobiliare di Ittierre, lo storico polo tessile di Pettoranello del Molise, fiore all’occhiello dell'intera industria molisana dei bei tempi.

Lo comunica il Tribunale di Isernia, che riferisce appunto di “un’offerta irrevocabile di significativo importo da parte di un imprenditore locale, e per la quale è stata anche depositata la cauzione, per l’acquisto dell’intero compendio immobiliare e mobiliare del sito industriale di Pettoranello del Molise”. Parliamo non solo dei capannoni dell’Amministrazione Straordinaria del Ministero dello Sviluppo Economico, ma anche dei beni mobili del concordato preventivo del Tribunale di Isernia, “che conserva comunque la proprietà dei restanti capi di abbigliamento, per i quali si attiveranno ulteriori operazioni di vendita”.

L’offerta in questione, si legge ancora nella nota del Tribunale, “come pure da progetto posto a base della stessa, potrebbe auspicabilmente permettere di conseguire tra l’altro tre importanti risultati, tanto più importanti in questa particolare drammatica congiuntura tanto sanitaria quanto economica e sociale, dovuta all’emergenza epidemiologica da coronavirus/Covid-19: la produzione in tutto o in parte di materiale sanitario destinato a far fronte alla predetta emergenza epidemiologica; il significativo incremento dei livelli occupazionali a livello locale, oltre l’indotto ulteriore; l’aumento dell’attivo per ciascuna procedura, con il pagamento da parte della procedura concordataria di ulteriori spettanze agli oltre 700 lavoratori ex dipendenti dell’Ittierre”.

Una luce nel buio, dunque, che segnerebbe per il Molise un’inaspettata inversione di tendenza in uno dei più difficili momenti della storia economica e sociale dell’intera Italia. Gli organi delle procedure concorsuali, in questa fase, sono al lavoro per mettere in piedi un bando unico di gara ad evidenza pubblica ai fini della presentazione di eventuali offerte migliorative sempre per l’acquisto dell’intero compendio. “Tale cessione – ancora la nota proveniente dal Palazzo di Giustizia di Isernia - potrebbe auspicabilmente concludersi la prossima estate”.

In proposito, il presidente del Tribunale, Vincenzo Di Giacomo, esprime il suo più vivo apprezzamento per l’instancabile e costante impegno profuso dagli organi delle procedure, in particolare dal liquidatore giudiziale Nella Caruso e dal commissario giudiziale Sergio Ferreri, oltre che dal giudice delegato del Tribunale, Michaela Sapio.

