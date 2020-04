Pallante: ecco cosa abbiamo acquistato con la donazione da 500mila euro

Il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale dettaglia la spesa per fronteggiare l'emergenza dopo l'assegno da mezzo milione staccato da Bankitalia: Molise in lizza per tamponi di ultimissima generazione dalla Corea del Sud e presto dotato di speciali ambulanze 'anti-Covid' e non solo

CAMPOBASSO. Non solo 800 tamponi, ma tutta una serie di attrezzature di grande importanza per fronteggiare l'emergenza. Quintino Pallante, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, al telefono con isNews dettaglia con precisione la lista della spesa della Regione Molise, foraggiata grazie a una maxi donazione della filiale regionale della Banca d'Italia, pari a 500mila euro.

"Gli 800 tamponi molecolari - spiega Pallante - sono test di ultimissima generazione, ad alto tasso tecnologico, provenienti dalla Corea del Sud. Si tratta di materiale che può fare davvero la differenza nella lotta al virus, garantendo un risultato attendibile entro un'ora. Siamo in lizza insieme a tanti altri Paesi per approvvigionarcene, se ci riusciremo saremo tra i primi al mondo a poterli impiegare e ci speriamo moltissimo. Con questi test molecolari andremmo a rifornire tutti e tre gli ospedali, Campobasso, Termoli e Isernia, consentendo così di avere risultati rapidissimi e precisi su tutto il territorio". Ma la Regione ha acquistato anche altre importanti attrezzature, tra cui una macchina per il laboratorio di microbiologia del Cardarelli, "che consentirebbe di processare fino a 15mila test sierologici per uno screening di massa - conclude Pallante - e ambulanze 'speciali' anti Covid, particolarmente attrezzate per questo tipo di emergenza, del valore di circa 180mila euro".

Insomma, la guerra al virus continua: ma con armi che sembrano in grado di poter dare risposte e protezioni sempre più adeguate.

