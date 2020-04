Spiagge aperte ai balneatori: ok alla manutenzione pre-stagionale

Ordinanza del presidente Toma che consente ai gestori di iniziare a riprendere le attività in vista dell’estate. Impianti accessibili dalle 6 alle 20 e lavori solo all’interno delle concessioni

CAMPOBASSO. Via libera del presidente Toma ai gestori di impianti di balneazione, che potranno iniziare, lentamente, dopo lo stop dettato dall’emergenza sanitaria, a riprendere le attività in vista di una delle stagioni turistiche più difficili a memoria d’uomo.

Il governatore, con propria ordinanza n. 22 del 17 aprile, ha rilevato l’esigenza da parte degli operatori del settore di avviare tempestivamente i lavori di sistemazione e di allestimento delle spiagge e degli stabilimenti, in vista dell’inizio della stagione balneare, a garanzia della ripresa dell’operatività di un settore strategico per l’economia della regione. Di qui la decisione, con riferimento specifico agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, che consente lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all’interno dell’area in concessione.

L’accesso, consentito dalle 6 alle 20 fatte salve le attività di vigilanza nelle altre ore, sarà ammesso solo per i titolari, il personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento degli interventi succitati. Sarà fatto obbligo, inoltre, di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.

L’ordinanza sarà in vigore fino al prossimo 3 maggio e comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il Decreto del presidente Conte del 10 aprile scorso.

Accolte, pertanto, le richieste dei balneatori e dei sindaci dei principali comuni costieri del Molise, di cui si era fatto portavoce anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Valerio Fontana.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!