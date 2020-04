Coronavirus, nuova tregua in Molise. I contagi fermi a 269

Su ulteriori 131 tamponi processati. Invariato anche il numero dei ricoveri in ospedale

CAMPOBASSO. Nuova tregua nell’epidemia da Coronavirus in Molise. I casi sono invariati rispetto a ieri mattina, con 269 contagi totali (202 in provincia di Campobasso, 50 in provincia di Isernia e 17 di altre regioni), su un totale di 3213 tamponi effettuati, 131 in più rispetto a 24 ore fa.

Il dato dal bollettino Asrem delle ore 11. Invariati anche i ricoveri in ospedale, 24 al ‘Cardarelli’ di Campobasso (20 a Malattie infettive e 4 a Terapia intensiva) e 7 alla Neuromed. Sono 16 i morti in regione, 17 i guariti. Sono invece 205 i malati Covid seguiti a domicilio, 178 asintomatici e 27 dimessi dall’ospedale.

