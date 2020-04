Coronavirus: partiti di Governo su nei sondaggi, ma in Molise il centrodestra stacca tutti

Nelle intenzioni di voto ha oltre il 20 per cento in più sia del centrosinistra che del Movimento Cinque Stelle, evidenziando uno degli scarti maggiori d'Italia. Gli esiti del sondaggio BiDiMedia di aprile

ROMA. La pandemia aiuta la maggioranza di Governo: lo riferisce il sondaggio DiBiMedia pubblicato ieri, 18 aprile.

Guadagnano consensi le principali forze politiche italiane alla guida del Paese: +8 decimi per il Movimento Cinque Stelle, trainato dalla figura del presidente Giuseppe Conte, a scapito dei partiti minori del centrosinistra; +0,2 per il Pd che riduce la distanza con la Lega per la vetta di primo partito. Forze di governo che si rafforzano anche a livello locale: in particolare in Molise, dove il governo di centrodestra guidato da Donato Toma, nelle intenzioni di voto, segna percentuali di netto distacco rispetto ai competitor di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, distanti circa venti punti percentuali.

Dal sondaggio DiBiMedia emerge altresì come la maggiore variazione di consenso nel corso dell’ultimo mese abbia riguardato principalmente i partiti di centrodestra: la Lega perde un punto e cede terreno a Fratelli d’Italia. Una condizione determinata dalla popolarità dei propri leader: alcune prese di posizione del numero uno del Carroccio, specie sull’emergenza Covid, sembrano aver penalizzato Matteo Salvini in favore di Giorgia Meloni, considerata ora maggiormente credibile. Calano Forza Italia e anche gli indecisi.

I dati regionali BiDiMedia. Sia il centrodestra che il centrosinistra, nelle intenzioni di voto, perdono qualche decimo di punto, attestandosi rispettivamente al 46,8 e 33,7%. Sale a 14,8% il M5S, ma è ancora lontano dalle percentuali di qualche hanno fa che lo rendevano granitico, specie al Sud. Il centrosinistra riesce a crescere in Trentino-Alto Adige, dove il distacco era già minimo, portando così al sorpasso: anche le provincie autonome di Trento e Bolzano si colorano così di rosa unendosi a Emilia e Toscana.

Tutte le altre regioni restano stabilmente al centrodestra.

In Molise, in particolare, il centrodestra, nelle intenzioni di voto, ha il 20 per cento in più sia del centrosinistra che del Movimento Cinque Stelle, evidenziando uno degli scarti maggiori d'Italia.

