Coronavirus, un legame tra aree urbane e montane: la proposta dell’Anci Molise

Lettera aperta del presidente Pompilio Sciulli per formulare strategie da mettere in atto a salvaguardia dei piccoli comuni anche in questa fase di emergenza sanitaria

CAMPOBASSO. Molto si sta facendo da oramai sette anni, ma molto c’è ancora da fare per la salvaguardia dei piccoli comuni. Servono strategie e strumenti concreti per scongiurare la scomparsa di centinaia di borghi, oggi a rischio. Per questo in una lettera aperta il presidente dell’Anci Molise Pompilio Sciulli traccia un bilancio di quanto fatto e formula proposte sul da farsi.

“Nei Comuni – scrive - servono in primo luogo modelli e progetti, visione. Ascolto degli enti locali, dei sindaci, protagonismo delle comunità abitanti. Servono rilancio delle politiche per agricoltura e ripensamento dei modelli turistici. I Comuni non sono luna park e non sono tutti disabitati.

Lavoriamo insieme per rafforzare le reti dei servizi. 200 Comuni in Italia, non hanno più un negozio o un bar. È gravissimo. Altri 500 sono a rischio.

Lavoriamo insieme anche per un'azione che porti servizi scolastici, sociali e trasporti di qualità, affinché i territori, i borghi, le zone montane del Paese, non subiscano continui tagli quando i bilanci degli Enti regionali e dello Stato vengono sforbiciati.

Lavoriamo insieme sulla fiscalità differenziata e peculiare per queste aree montane, per chi vive oggi e per chi vuole vivere e fare impresa nei Piccoli Comuni. Un modello fiscale univoco, esistente oggi, non è egualitario, bensì sperequativo. Non va incontro a chi nelle aree montane conduce un negozio di prossimità, unico del paese e si trova a dover pagare le stesse imposte del caffè di un bar situato al centro di una città.

L'emergenza sanitaria impone nuovi modelli economici che non chiedono "alle città e alle aree montane di adottare un Comune", bensì di trovare soluzioni sussidiarie che evitino che i paesi siano solo più luogo dove rimane chi non sa dove andare o dove si faccia un po' di turismo del week end.

Negli ultimi vent'anni, questa traiettoria fondata sull'assistenzialismo e sulla lamentazione un po' si è invertita: tanti Comuni, moltissimi paesi sono luoghi di sperimentazione, benessere, innovazione, non solo artistica, culturale, professionale. Nuovi modi di abitare. Nuovi modi di essere Comunità.

Dunque non un'adozione ma un nuovo legame tra aree urbane e montane. Anci Molise – assicura infine - continua a lavorarci, su tutto questo. Ogni istante, con i Sindaci Molisani e Amministratori chiamati a dare risposte alle Comunità. Siamo Istituzioni in uno Stato che c'è e che non ha dimenticato come è fatto”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!