Coronavirus, al via a Santa Maria del Molise la distribuzione dei buoni spesa

Il contributo alle famiglie in difficoltà per l’acquisto di beni e generi di prima necessità. La comunicazione del Commissario prefettizio Giuseppina Ferri

SANTA MARIA DEL MOLISE. In arrivo anche per le famiglie in difficoltà di Santa Maria del Molise i buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità alla luce dell’emergenza Coronavirus.

Un contributo da spendere presso le attività commerciali convenzionate con l’amministrazione.

La distribuzione dei buoni avverrà da lunedì 27 aprile, in ottemperanza all’ordinanza apposita del capo dipartimento della Protezione Civile. Ad annunciarlo la Commissaria prefettizia Giuseppina Ferri.

