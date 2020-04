Lega fuori dalla Giunta, chiamata alle armi contro Toma

Il coordinatore regionale Jari Colla invita gli iscritti a segnalare tutti gli errori del governatore e dei suoi assessori: senza la poltrona, per il Carroccio non c’è centrodestra che tenga. Pronto un "siluro" all'indirizzo del presidente della Regione

CAMPOBASSO. La Lega dichiara guerra al governatore Toma. Dopo la revoca della Giunta regionale, che ha visto l’estromissione anche dell’assessore del Carroccio Luigi Mazzuto, il partito di Matteo Salvini prepara una controffensiva contro il presidente della Regione, ‘reo’ di aver esercitato le sue prerogative.

Da indiscrezioni, si apprende che il coordinatore regionale leghista Jari Colla, deputato lombardo che ha ereditato lo scettro di Mazzuto ad aottobre scorso, avrebbe inviato una mail agli iscritti chiedendo loro di segnalargli tutti “gli errori e le criticità” cui la Giunta Toma non avrebbe fatto fronte, fino ad oggi. Segnalazioni, si badi, provenienti anche dalle associazioni del territorio: tutto, pur di mettere i bastoni tra le ruote a chi ha avuto l’ardire di sfidare Salvini. E proprio il leader nazionale, stando sempre alla mail inviata da Colla, sarebbe pronto a sganciare un non meglio specificato “siluro” sul governatore del Molise, impegnato come tutti a far fronte alla situazione d’emergenza legata al coronavirus.

Insomma, Colla – quasi sconosciuto ai più, sul territorio, nonostante l’incarico di coordinatore risalga comunque a sei mesi fa – si ricorda del Molise solo quando il presidente Toma ha fatto capire che, nell’ottica di un ragionamento legato alla ricomposizione di Giunta, la Lega è tutt’altro che certa di tornare a occupare una poltrona. Vuoi perché il gruppo all’interno del Consiglio regionale non esiste più da un pezzo, vista la cacciata ad opera di Salvini di Aida Romagnuolo e Mena Calenda dal partito; vuoi perché Mazzuto era un assessore esterno, e dunque, nell’ottica dei tagli ai costi della politica la sua mancata riconferma farebbe il paio con la defenestrazione dei 4 consiglieri surrogati, per un totale di quasi 1 milione di euro l’anno per 5 persone.

Lasciando da parte l’opportunità o meno di procedere al rimpasto secondo la tempistica e il metodo politico seguiti – improntati al cinismo, certamente, ma non è questa la prima volta – resta da capire qual è il ragionamento politico che la Lega intenderebbe fare verso Toma e la sua nuova Giunta, di prossima nomina a metà settimana prossima, a quanto pare. Chiamare alle armi gli iscritti significa forse voler rompere l’alleanza di centrodestra in Molise? La coalizione regge solo se ci sono in ballo poltrone assessorili, in mancanza delle quali si muta radicalmente atteggiamento dalla sera alla mattina, a mezzo mail? Da segnalare anche che lo stesso ex assessore Mazzuto, pur consapevole della difficoltà di poter rientrare in gioco, proprio con isNews ha usato, al riguardo, toni ben più concilianti e distensivi, sull’operato di Toma e dell’esecutivo di cui ha fatto parte per due anni. E, a proposito delle dimissioni chiestegli da Toma, aveva giurato che si era riservato non certo per questioni di poltrone, ma per confrontarsi col suo partito. Ma Mazzuto il territorio e la politica locale li conosce senza dubbio più di Colla, che invece rispolvera un celodurismo di bossiana memoria per mere questioni di cadrega.

Se tutto questo fosse vero, sarebbe un comportamento a dir poco irrispettoso della volontà elettorale dei molisani, che hanno votato Lega, nel 2018, a sostegno del progetto politico del governatore.

