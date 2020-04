Cimiteri chiusi a Isernia, Mancini: incapaci di gestirne l’apertura

Il consigliere d’opposizione alla carica: “L’amministrazione poteva discostarsi dalla circolare ministeriale ma non ha il coraggio di farlo”

ISERNIA. Infuria la polemica sulla chiusura dei cimiteri comunali. Il consigliere di Alleanza per il Futuro, Giovancarmine Mancini, punta il dito contro l’amministrazione comunale, accusata di mancanza di coraggio per non essersi discostata dalla circolare ministeriale nella quale si stabilisce che i cimiteri devono essere chiusi al pubblico. Dal suo profilo Facebook, Mancini come al solito sa essere sferzante: “Tanto per chiarire. In Veneto, dico Veneto, una delle regioni più colpite dal Covid-19, i cimiteri sono aperti da venerdì. In altre città molisane anche da prima. A Isernia no. Glielo abbiamo chiesto a gran voce ma niente. Prendiamo atto – spiega il consigliere d’opposizione - che per conoscere il valore di una circolare si è dovuto scomodare il legale del Comune di Isernia quando bastava digitare su Google il termine ‘circolare ministeriale’; prendiamo atto che una volta acquisito il parere legale sul valore della stessa si riportano solo parti di esso e proprio quelle che interessano la propria causa, e non già le conclusioni del parere che affermano letteralmente "ove l'amministrazione voglia discostarsi dalle indicazioni della circolare dovrà supportare la propria scelta con una motivazione valida, congrua ed adeguata”, come ovvio che sia.

“Prendiamo atto con amarezza – continua Mancini - che scambiare una legittima richiesta di una parte politica, accusando in modo scomposto la stessa "di essere mossi da intenzioni volte a reperire facili consensi speculando su chi è in difficoltà” ci dà l'esatto quadro della statura di chi sta governando Isernia. La verità – conclude caustico - è che il cimitero non si apre per incapacità di gestire persino l'apertura dello stesso”.

