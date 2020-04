Coronavirus, le forze dell’ordine del Molise chiedono test diagnostici: la lettera al governatore Toma

Le segreterie sindacali di categoria – Coisp, Sim Carabinieri e Sim Guardia di Finanza – scrivono alla Regione per ottenere l’attuazione di un progetto sanitario ad hoc per gli operatori del loro comparto, in prima linea, come altri, nella lotta al Covid

CAMPOBASSO. Considerato l’impegno in prima linea nella lotta al Coronavirus, le forze dell’ordine del Molise, in particolare polizia, carabinieri e Guardia di finanza, chiedono alla Regione di poter essere sottoposte a test diagnostici per escludere o arginare eventuali contagi.

E lo fanno con una lettera inviata dai sindacati di categoria (Coisp, Sim Carabinieri e Sim Guardia di Finanza) direttamente all’attenzione del governatore Donato Toma, certi di poter trovare un accoglimento delle proprie istanze, forti dell’esempio di altre regioni del Belpaese.

“Alcune Regioni italiane, come ad esempio la Toscana e il Lazio, - si legge quindi nella missiva - hanno già dato avvio a progetti per lo screening massivo del personale delle varie Forze dell’Ordine, per il tramite degli Uffici Sanitari Provinciali, con la fornitura dei kit per l’esecuzione del test sierologico rapido […] Queste Organizzazioni Sindacali sono convinte che sia indispensabile intensificare l’effettuazione di test diagnostici anche al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in servizio nel Molise, ricorrendo alla costruttiva e imprescindibile collaborazione della Regione da Lei governata per la realizzazione di un progetto sanitario ad hoc con le diverse Amministrazioni di rispettiva appartenenza”.

“Tale screening massivo, effettuato attraverso il test sierologico rapido, - prosegue la lettera - permetterebbe così di individuare i dipendenti che sono entrati in contatto con il virus, in che fase della risposta anticorpale si trovino, se abbiano maturato una immunità al virus e, di conseguenza, se siano in grado di operare in sicurezza, per sé e per gli altri, riducendo fortemente le possibilità di espandere ulteriormente il contagio”.

“Le ricordiamo – si legge - che diversi operatori delle varie Forze di Polizia sono risultati contagiati proprio per il loro delicato compito di prossimità ed abnegazione. Ed è proprio per la Sua azione così incisiva e profonda, in questo momento così particolare per la popolazione della Regione da lei governata, che ci sprona a segnalarle l’importanza di un simile progetto sanitario di prevenzione che coinvolga immediatamente tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza. Lo riteniamo di assoluta e primaria importanza nell’ottica della prossima pianificazione della fase 2, appena sancita dal Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, post lock-down, in cui risulta fondamentale – conclude la missiva - l’individuazione degli operatori immuni tra le Forze dell’Ordine per poter progressivamente allentare le misure restrittive e garantire allo stesso tempo la sicurezza pubblica sul territorio”.

Ora si attende un confronto.

