Coronavirus, oggi zero contagi in Molise. ‘Fase due’ vicina mentre aumentano i guariti

Gli infetti restano fermi a 296, mentre i casi attualmente positivi in regione sono scesi a 199

CAMPOBASSO. Coronavirus, zero contagi oggi in Molise, con il numero totale degli infetti che resta a 296, con i 108 tamponi processati in giornata, gli ultimi 50 nelle ultime ore, tutti risultati negativi. Il totale dei test effettuati in Molise dall’inizio dell’epidemia è di 5482, mentre il numero dei casi attualmente positivi è sceso a 199.

Segnali positivi, così come la notizia che c’è un guarito in più, di Filignano, risultato negativo al secondo tampone. Adesso in regione sono 51 le persone che hanno superato il Covid-19, mentre un’altra persona è stata dimessa dall’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, dove i ricoverati sono attualmente 13, di cui 12 a Malattie infettive e 1 a Terapia intensiva. Più i 7 in cura al ‘Neuromed’ di Pozzilli. A questi si aggiungono i 200 malati Covid seguiti a domicilio, di cui 179 asintomatici, mentre sono 21 i morti in Molise.

Notizie che evidenziano un rallentamento dell’epidemia in regione, che non devono tuttavia indurre a mollare la presa, anche in vista della ‘Fase due’ e della riapertura, che sarà cauta e graduale per evitare il diffondersi di nuovi focolai.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale



isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!