Insegne accese per l'ultima volta: scatta la grande protesta di bar e ristoranti

Una mobilitazione silenziosa che non ha precedenti nella storia, quella che oggi migliaia di ristoratori e gestori di pubblici esercizi metteranno in atto contro le insufficienti misure di sostegno al settore che il governo ha finora messo in campo. La protesta coinvolgerà anche 300 piccole imprese che operano in Molise, simbolicamente pronte a riconsegnare le chiavi delle attività alle autorità amministrative. “Il problema – denunciano – non è quando riaprire ma a quali condizioni. Il rischio per noi è troppo elevato”

CAMPOBASSO. Il settore dei pubblici esercizi - bar, ristoranti, pizzerie, catene di ristorazione, catering, discoteche, pasticcerie, stabilimenti balneari - con oltre 30 miliardi di euro di perdite è in uno stato di crisi profonda, con il serio rischio di veder chiudere definitivamente 50.000 imprese e di perdere 300 mila posti di lavoro. Uno tsunami annunciato su un settore di importanza cruciale per il Paese, così come è stato evidenziato nei giorni scorsi da Fipe-Confcommercio, per la quale “molti imprenditori stanno maturando l’idea di non riaprire l’attività perché le misure di sostegno per il comparto sono ancora gravemente insufficienti e non si intravedono le condizioni di mercato per poter

Per la Fipe, gli interventi sin qui messi in campo dal governo sono solo una risposta parziale: la liquidità non è ancora arrivata, la garanzia al 100% dello Stato per importi massimi di 25.000 euro è una cifra lontanissima dalle effettive esigenze delle imprese per far fronte agli innumerevoli costi da sostenere, la burocrazia rimane soffocante appesantendo addirittura le stesse procedure degli ammortizzatori sociali obbligando, di fatto, le imprese ad anticipare i pagamenti. Sulle tasse, inoltre, non ci sono state cancellazioni ma solo un differimento, per di più con la beffa di dover rischiare di pagare l’occupazione di suolo pubblico stando forzatamente chiusi e la tassa su rifiuti virtuali, visto che di rifiuti non ne sono stati

“Con la riapertura del Paese – ha dichiarato all’Agi il presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Stoppani - gli italiani rischiano di non trovare più aperti né il bar sotto casa, né la trattoria di quartiere. Per questo, chiediamo al governo e alla politica tutta un aiuto e uno sforzo in più per salvare un pezzo del nostro sistema produttivo che, con 85 miliardi di fatturato prodotto e 1.200.000 occupati, è un settore trainante del turismo e dell’economia del Paese".

Risorse vere a fondo perduto per le imprese parametrate alla perdita di fatturato; una moratoria sugli affitti, cancellazione imposizione fiscale come Imu, Tari, affitto suolo pubblico e altre imposte fino alla fine del periodo di crisi e sospensione pagamento delle utenze; prolungamento degli ammortizzatori sociali fino alla fine della pandemia e sgravi contributivi per chi manterrà i livelli occupazionali e reintroduzione dei voucher per il pagamento del lavoro accessorio. Sono solo alcune delle richieste urgenti indirizzate al governo.

Intanto a partire dalle 21 di oggi in tutta Italia saranno accese le insegne di bar e ristoranti e apparecchiate le tavole, atto al quale seguirà, l'indomani, la riconsegna delle chiavi delle attività ai sindaci in segno di protesta contro le misure fin qui messe in campo dalle istituzioni, a tutti i livelli. In Molise sono circa 300 le imprese, di cui una sessantina solo a Campobasso, che hanno aderito e che si sono strutturate nella “Rete dell’Ospitalità Molisana”, con lo slogan “siamo nati per assumere, non per licenziare”. Oltre alla città capoluogo, sono arrivate in questi giorni adesioni anche da Isernia, Termoli, Bojano, Larino, Montenero di Bisaccia e altri centri della regione. "Il problema principale - denuncia uno dei gestori coinvolti nella protesta - non è quando riaprire ma a quali condizioni. In un momento di mancanza di liquidità per tante famiglie, il perdurare dell'emergenza sanitaria e con i vincoli che ci impongono, non ci resta che abbassare le saracinesche definitivamente".

A loro si sono uniti associazioni di categoria e sindacati che lamentano l’immobilismo delle istituzioni dinanzi a un’emergenza senza precedenti nella storia.

Dav.Vit.

