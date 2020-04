Coronavirus, nuovo contagio in Molise. Ma continuano ad aumentare i guariti

Su 297 infetti il numero degli attualmente positivi in regione è sceso a 195. Intanto cala anche la pressione sugli ospedali

CAMPOBASSO. Coronavirus, nuovo tampone positivo oggi in Molise. Il contagio è relativo a un paziente di Baranello, come chiarisce il direttore dell’Asrem Oreste Florenzano, anticipando che è sempre di Baranello la persona dimessa oggi dall’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso.

Il nuovo contagio dai 56 tamponi processati nelle ultime ore in regione, che portano a 5538 il numero dei test effettuati in Molise dall’inizio dell’epidemia. Scende ancora, intanto, il numero degli attualmente positivi, che ora sono 195, mentre aumentano i guariti, arrivati a 54. Gli ultimi ad essere risultati negativi al doppio tampone di verifica due persone di Campobasso e una di Vinchiaturo.

Cala anche la pressione sugli ospedali del Molise . Al momento al ‘Cardarelli’ ci sono 12 ricoverati, 11 a Malattie infettive e 1 a Terapia intensiva, sempre 7 quelli assistiti al ‘Neuromed’ di Pozzilli. A questi si aggiungono i 203 pazienti seguiti a domicilio, di cui 176 asintomatici. Da segnalare anche 371 persone in isolamento e 12 in sorveglianza. Sono 21, invece, i morti in regione dovuti a infezione da Covid-19.

