La paura per i rientri dal Nord dal 4 maggio, Fanelli si appella a Toma: si disponga la quarantena

In vista della possibilità di far ritorno nelle proprie residenze, prevista per la ‘Fase due’

CAMPOBASSO. Coronavirus, rischi di nuovi contagi in Molise a partire dal 4 maggio, quando chi è rimasto bloccato in altre regioni potrà far ritorno nella città di residenza o di domicilio. Il capogruppo regionale al Pd Micaela Fanelli ha chiesto al governatore Donato Toma di valutare l’opportunità di disporre la quarantena.

“Al fine di evitare il rischio di nuovi contagi da Covid 19 – ha chiarito Fanelli – sarebbe quanto mai opportuno che anche la nostra Regione, sulla scorta di quanto deciso nella vicina Puglia, imponesse l’obbligo di quarantena per 14 giorni a tutti coloro che rientreranno in Molise nei propri domicili, abitazioni o residenze, dandone comunicazione alle autorità competenti”.

“Una ulteriore misura di contenimento sociale – ha concluso - certamente afflittiva, ma indispensabile per tutelare la salute e l’incolumità pubblica, alla luce dell’alto numero di contagi che continuano a registrarsi soprattutto in alcune regioni del Nord Italia”.

