Fase 2 vicina, Toma: "Quarantena obbligatoria per chi rientrerà in Molise"

Il Presidente della Regione ha annunciato una ordinanza che obbliga all'isolamento domiciliare chi farà rientro in Molise. E si numeri del contagio dovessero rimanere bassi il governatore ha anche anticipato la richiesta al governo di apertura anticipata delle attività in regola con le misure di sicurezza

CAMPOBASSO. L’inizio della fase 2 a partire dal 4 maggio è vicino e le regioni stanno correndo ai ripari per evitare che la possibilità di spostamenti e ricongiungimenti da nord a sud possa compromettere gli sforzi fatti e rialzare il livello dei contagi da Covid-19.

Il governatore Toma, nel corso di una intervista rilasciata a Rai Radio 1, ha annunciato l’intenzione di emanare una ordinanza che dispone la messa in quarantena precauzionale di tutti coloro che il 4 Maggio e nei giorni a seguire rientreranno in Molise dalle regioni del nord.

“Non possiamo rischiare di compromettere gli sforzi fatti fino ad ora" – ha dichiarato Toma, che ha anche spiegato che è sua "intenzione valutare una eventuale apertura anticipata delle attività commerciali come bar, ristoranti, parrucchieri, botteghe artigianali in generale , a partire da metà Maggio se i numeri del contagio dovessero restare così bassi". Sarà quindi presentata una richiesta al governo centrale perchè, ha spiegato il vertice di palazzo Vitale, "non possiamo permetterci di aspettare la data del 1 giugno per riaprire le attività commerciali”.

Sulla possibilità di disporre la quarantena per 14 giorni a tutti coloro che faranno rientro in Molise per ricongiungersi a familiari e parenti si è espressa ieri favorevolmente anche la consigliera regionale del PD Micaela Fanelli, “una misura – ha detto – afflittiva ma indispensabile per tutelare la salute e l’incolumità pubblica”.

