Coronavirus, su 255 tamponi zero contagi in Molise. E ci sono 4 guariti in più

Andamento positivo dell’epidemia in regione, dal bollettino Asrem di questa mattina

CAMPOBASSO. Nessun nuovo caso di Coronavirus nelle ultime ore in regione. I contagi restano 298, anche con 255 nuovi tamponi processati. Positivo l’andamento dell’epidemia in Molise, anche grazie all’aumento dei guariti che sono 4 in più: 1 di Campobasso, 1 di Termoli e due anziani ospiti della rsa di Venafro, provenienti dalla Casa alloggio di Cercemaggiore e dalla Gea medica di Isernia.

Attualmente il numero delle persone risultate negative al doppio tampone di verifica è di 60, mentre i tamponi finora effettuati sono 6228. Restano 11 le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso (10 a Malattie infettive e 1 a Terapia intensiva) e 7 quelle in cura al ‘Neuromed’ di Pozzilli, mentre i morti in regione sono stati 21.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!