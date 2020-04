Esodo dal nord, Primiani: "Test immunologici per tutti coloro che rientrano in Molise"

L'esodo previsto dalle regioni del Nord a partire dal 4 maggio e nei giorni a seguire preoccupa anche i molisani. L'annuncio della messa in quarantena obbligatoria non basta. Secondo il portavoce del Movimento 5 Stelle servono test immunologici a tutti coloro che comunicheranno il proprio rientro in Molise

CAMPOBASSO. "Dalla prossima settimana è previsto un notevole afflusso di persone che, in virtù delle graduali riaperture previste dall’ultimo Dpcm, stanno programmando il proprio rientro in regione". E' quanto sostiene in una nota il portavoce 5Stelle a Palazzo D'Aimmo Angelo Primiani, per il quale "si tratta di persone residenti in Molise che per diversi motivi avevano deciso di attendere prima di rientrare. Stando alle decine di messaggi e telefonate che sto ricevendo si prevede dalla prossima settimana un rientro massiccio che rischia di far impennare la curva dei contagi, sino a questo momento tenuta abbastanza sotto controllo.

Per questo motivo - dichiara Primiani - è opportuno provvedere ad effettuare il test immunologico a tutti coloro che comunicheranno il proprio rientro e che dovranno necessariamente porsi in quarantena preventiva. Solo in questo modo - spiega - si potrà circoscrivere sul nascere eventuali focolai. La regione, attraverso l’Asrem, ha acquistato più di 2000 test. Ora più che mai è necessario utilizzarli" - conclude Primiani.

