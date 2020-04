Coronavirus, il Molise resiste: nessun nuovo contagio, altri 109 tamponi negativi

Restano 298 i casi positivi in regione. E c’è un guarito in più. La tendenza a pochi giorni dall’inizio della ‘Fase due’, pur con la preoccupazione per i ritorni dal Nord che saranno possibili dal 4 maggio, con l’obbligo della quarantena ribadito dal governatore Toma

CAMPOBASSO. Nessun nuovo contagio da Coronavirus oggi in Molise. Tutti negativi i 109 tamponi processati nelle ultime ore, così come i 255 che erano stati analizzati questa mattina.

I casi in regione restano 298 e 21 i morti, mentre con un paziente guarito in più, di Campobasso, scende a 198 il numero degli attualmente positivi. Adesso il numero delle persone risultate negative al doppio tampone di verifica è arrivato a 61. In calo anche i pazienti seguiti a domicilio, 198, di cui 171 asintomatici, mentre i ricoverati sono 11 al ‘Cardarelli’ di Campobasso (10 a Malattie infettive e 1 a Terapia intensiva) e 7 al ‘Neuromed’ di Pozzilli.

Numeri incoraggianti, pur con la preoccupazione relativa all’imminente avvio della Fase due, con l’allentamento delle restrizioni e il ritorno in Molise dal Nord delle persone che potranno far rientro alle loro abitazioni. Dovranno comunque fare la quarantena di 14 giorni, come ha precisato il governatore Donato Toma, ma i timori non mancano.

