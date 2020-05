Il Primo Maggio nella pandemia: gli appelli di sindacati e istituzioni regionali

Le considerazioni nella giornata che celebra del festa dei lavoratori. Il governatore Toma: "Momento difficile, ma ripartiremo"

CAMPOBASSO. “Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro” è lo slogan scelto quest’anno da Cgil, Cisl e Uil per celebrare la festa del Primo Maggio.

“Rivolgiamo un pensiero a quella parte di lavoratori che – dichiara in una nota il segretario generale della Cgil Molise Paolo De Socio - non si è fermata nemmeno durante l’emergenza: medici, infermieri, operatori sanitari, addetti alle mense pulizie e manutenzione nei diversi presidi ospedalieri; ma anche a una platea più vasta di lavoratori dei settori dei trasporti, della distribuzione degli alimenti, del giornalismo e dell’informazione, forze dell’ordine, docenti, che tra mille difficoltà hanno garantito una parvenza di normalità in questa fase emergenziale. C’è anche chi ha perso il lavoro, e chi teme di non ritrovarlo dopo queste inevitabili battute di arresto. C’è chi non ha certezza salariali nemmeno per la sopravvivenza: baristi, ristoratori, operatori turistici, artisti e musicisti. C’è chi purtroppo – aggiunge De Socio - non potrà tornare né a lavorare né a vivere per aver pagato il prezzo più alto determinato da questo viscido e crudele nemico. Già nel 2019 i morti sul lavoro sono stati quasi mille. Con la crisi pandemica e sanitaria, il numero rischia di alzarsi drasticamente se non adottiamo le giuste e dovute misure immediate e per la necessaria ripartenza.

Ma dobbiamo necessariamente guardare al futuro. E allora che la festa si trasformi in giornata di riflessione con la consapevolezza che il lavoro è elemento fondamentale per affrontare l’emergenza e il presente ed è ancora una volta elemento dirimente per la costruzione del futuro e di un nuovo modello di società che sappia riappropriarsi di valori di fratellanza e equità per la costruzione di una società più giusta e solidale.

In questa giornata inedita, quindi, niente sfilate e niente cortei, ma un filo comune che deve provare a tenere insieme decisori politici, parti sociali, associazioni e semplici cittadini in una catena ideale che unisca le nostre paure ma anche le nostre speranze e le nostre prospettive per disegnare il futuro.

Il lavoro, la sua sicurezza, la dignità del singolo e delle comunità in cui opera, la qualità della vita devono essere elementi fondanti delle fasi di ripresa.

Questa ennesima crisi – conclude il segretario della Cgil - ci insegna che non esistono teoremi assoluti e sistemi infallibili. Non è, quindi, il tempo degli uomini soli al comando”.

Per il governatore Donato Toma “parlare di lavoro, nella ricorrenza del 1° maggio che lo festeggia, al netto di enfasi e retorica, è particolarmente difficile, soprattutto in un momento come questo”. In riferimento all’impegno delle istituzioni a favore del rilancio dell’occupazione Toma dichiara che “lo Stato non può avere una funzione datoriale che spetta principalmente a chi fa impresa, ma può e deve mettere in campo interventi che assicurino le migliori condizioni per la sua creazione”. In relazione alle azioni finora messe in campo dal governo regionale, il vertice di palazzo Vitale ammette che tanto è stato fatto a favore delle famiglie, delle imprese e delle partite iva ma le azioni intraprese non sono ancora del tutto incisive sul piano pratico, almeno fino a quando non terminerà per tutti la fase del lockdown. Che sia un 1° maggio – conclude Toma - vissuto all’insegna della resistenza, del coraggio, della speranza, della fiducia”.

Sull’argomento si registra anche il commento del sindaco di Campobasso Roberto Gravina che rivolge un augurio “a chi un lavoro ce l’ha ma, soprattutto a chi un lavoro lo ha perso o lo aveva e purtroppo si ritrova nella condizione di non poterlo esercitare secondo le normali consuetudini.

La crisi che si è generata – ha spiegato Gravina - ha prodotto un processo di riflessione sulle modalità di lavoro da attuare per il presente come per il più immediato futuro, ma questa le innovazioni non possono restare circoscritte in una bolla, devono estendersi in favore di tutti e devono fungere da strumento concreto per garantire una ripartenza del mondo dell’occupazione che non perda di vista l’eguaglianza sociale.

Dovremo permettere a tutti i cittadini, attraverso una progressiva ripartenza delle opportunità lavorative, di essere i principali protagonisti di quella ripresa economica e sociale della quale il nostro sistema paese non può fare a meno, ma dovremo farlo mettendo ogni lavoratore al sicuro anche dal punto di vista sanitario, ovvero garantendogli di poter lavorare in condizioni di sicurezza adeguate e doverose.

La festa del lavoro rappresenta, quest’anno più che mai, non solo un momento adatto ed opportuno per rinnovare un valore costituzionale, ma – ha concluso il primo cittadino - si contraddistingue come quell’orizzonte progettuale verso cu intraprendere, un passo alla volta, un cammino comune.”

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!