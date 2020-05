Turismo a misura di Molise, Primiani: 1,8 milioni alle pro loco come risposta alla crisi

Il consigliere del Movimento 5 Stelle invita a non perdere il treno in una fase in cui il settore vacanze andrà ridisegnato completamente a causa della pandemia. Di qui la proposta: destinare i fondi del programma ‘Turismo è cultura’ per chi organizza l’accoglienza sul territorio



CAMPOBASSO. Propone di impegnare i soldi destinati al programma ‘Turismo è cultura’, i cui eventi saranno tutto o quasi da annullare, quasi certamente, a causa dell’emergenza coronavirus, in favore delle Pro loco del Molise. E promuove un turismo di prossimità fatto di vacanze brevi fuori porta, alla scoperta di luoghi naturalistici, che scelga di investire sulle figure in grado di concepire e organizzare l’accoglienza sul territorio.

Angelo Primiani, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, interviene sul tema turismo, che ben conosce e gli sta a cuore, suggerendo al governo Toma di rimodulare i fondi regionali ad hoc. “L’emergenza Covid e le misure di tutela della salute pubblica ridisegneranno la geografia delle destinazioni turistiche – spiega in una nota - favorendo un turismo di prossimità fatto di natura, di borghi, di tranquillità. Un turismo a misura di Molise. Per questo ritengo che la nostra terra abbia la possibilità di trarre benefici da questo periodo di difficoltà. Tuttavia le istituzioni devono crederci e attivarsi elaborando un’offerta innovativa e rispettosa delle norme che il momento storico impone.

Propongo ai vertici regionali di rimodulare il programma da 1,8 milioni di euro del progetto ‘Turismo è Cultura’, pensato per sostenere eventi che molto probabilmente non potranno svolgersi, e di reinvestire queste risorse in favore di un’offerta turistica fatta di sport, di benessere, di natura, di esperienze”.

Il portavoce pentastellato a Palazzo D’Aimmo sottolinea come il turismo di prossimità, fatto di vacanze brevi fuori porta, alla scoperta di luoghi naturalistici, “può essere una valida risposta alla crisi e la nostra regione può giocare un ruolo importante con i suoi spazi aperti, incontaminati, le sue montagne e le sue colline, le sue spiagge, i suoi piccoli borghi, i suoi laghi, il suo ‘cuore’. È il momento di aprire la mente e aprirsi ai viaggiatori in cerca di spazi aperti, a quanti amano fare campeggio o cercano sentieri e itinerari adatti al cicloturismo, a chi ama gli sport da praticare all’aperto.

Per farlo la Regione può e deve fare affidamento alle tante piccole strutture ricettive disseminate sul territorio. B&b, affittacamere, case vacanze, alberghi da mettere in rete grazie al sistema capillare delle Pro loco e al patrimonio di informazioni che custodiscono. In questo momento le stesse Pro loco, ma anche i Comuni, andrebbero supportati e incentivati a concepire servizi utili a soddisfare le esigenze di piccoli gruppi di visitatori. Sento troppo spesso parlare di turismo lento o esperienziale, quindi credo sia giunto il momento di passare ai fatti, perché di parole ne abbiamo sentite anche troppe – rimarca - e sono tutte contenute nel Piano strategico regionale per il Turismo”.

Necessario, inoltre, guidare e supportare il turista che decide di scoprire il Molise in quei luoghi che sfuggono alle maggiori guide turistiche o ai grandi tour operator. “Per questo – ancora Primiani - sarebbe essenziale investire sulle figure in grado di concepire e organizzare l’accoglienza sul territorio. Ma è necessario, ed è un passaggio fondamentale, far partire dal basso questa nuova idea di turismo e farlo subito, perché la politica ha tempi che non si conciliano con la realtà delle cose e si rischia di perdere l’ennesimo treno. La stessa politica che si è dimostrata ancora una volta miope verso le opportunità che il settore può generare in termini di rilancio economico e di occupazione.

Il mio sostegno, infatti, va all’Unpli Molise e a tutte le Pro loco che nei giorni scorsi hanno lanciato un grido dall’allarme ai vertici regionali per il taglio dei fondi al settore turistico perpetrato nell’ultima sessione di bilancio.

È invece – conclude l’esponente del M5S - il momento di cambiare, di agire. Trasformiamo un grande periodo di difficoltà collettiva in un momento di svolta, in una opportunità per il Molise”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!