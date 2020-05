Bollo auto, nessun rinvio per l’emergenza: in Molise si paga

La Regione non ha optato per la sospensione della tassa automobilistica come in gran parte d’Italia

CAMPOBASSO. Niente sospensione per i pagamenti del bollo auto, in Molise. La tassa, rimasta fuori dal Cura-Italia, non è stata contemplata tra la varie proroghe concesse per decreto. Trattandosi tuttavia di un tributo regionale, spetta alle Regioni decidere o meno di stopparne la riscossione pro tempore.

Il Molise, purtroppo, non ha optato per il rinvio. Non da sola, ma in buona compagnia, la ventesima regione non ha considerato la possibilità di posticipare il bollo, dunque le scadenze, nella delicata fase emergenziale sanitaria ed economica, rimangono invariate.

Molte, dunque, le persone che dovranno giocoforza recarsi presso gli uffici preposti alla riscossione avendo il bollo auto scaduto ad aprile e da pagare entro il 31 maggio. Un ulteriore problema, in termini di gestione di file, possibili calche ed assembramenti.

Da quanto appreso da isNews, la Regione ha anche ricevuto, da parte di alcuni dei soggetti abilitati, una richiesta specifica in merito alla possibilità di sospensione dei termini, ma non ha fornito alcuna risposta.

Certo è che, anche su questo tema, ogni regione decide a sé, creando inevitabili, ulteriori diseguaglianze tra i cittadini. Piemonte ed Emilia Romagna, ad esempio, due delle regioni più colpite dal coronavirus, sono state le prime a decidere di sospendere sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi di qualsiasi specie e natura per il pagamento entro il 30 giugno della tassa automobilistica di marzo, aprile e maggio. E a seguirle a ruota sono state anche Lombardia, Veneto, Campania, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Liguria, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano, seppure con modalità di rateizzazione differenziate. Le Marche e la Val d’Aosta sono andate anche oltre, fissando il pagamento al 31 luglio e includendo nel congelamento anche il pagamento di giugno.

