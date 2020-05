Trasporto pubblico, modifiche e limitazioni nella ‘fase 2’ dell’emergenza

Nuova ordinanza del governatore Toma immediatamente esecutiva: servizio consentito solo in relazione ai collegamenti essenziali

CAMPOBASSO. Ancora limitazioni e modifiche al trasporto pubblico locale extraurbano in relazione all’emergenza Covid. In vista della ‘fase 2’, al via domani, il governatore del Molise Donato Toma ha emanato una nuova ordinanza con cui rimodula la precedente del marzo scorso sulla riduzione delle corse e dispone:

a) limitazione del servizio ai soli collegamenti essenziali all’interno delle seguenti tre fasce orarie: 5.30-8,30, 13.00-16,00 e 18:00-20,00, salvo modifiche demandate al direttore del Dipartimento IV nella modulazione delle tre fasce e motivate da rilevanti esigenze organizzative;

b) esclusione dal servizio delle corse scolastiche;

c) conservazione dei servizi di collegamento ai centri sanitari, ai nuclei industriali e produttivi e almeno una coppia di corse per ciascun Comune della Regione;

d) utilizzo di un numero sufficiente di mezzi di trasporto idoneo a garantire il rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica”.

Con la stessa ordinanza, immediatamente esecutiva e pubblicata sul sito della Regione e sul Burm, è fatto obbligo a ciascuna azienda di trasporto pubblico locale di trasmettere, entro 48 ore, al Dipartimento IV – Servizio Trasporti e Mobilità i programmi di esercizio rimodulati, corredati da una relazione descrittiva delle scelte effettuate.

