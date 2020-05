Fase 2, si riaccende il motore dell'Italia: ecco tutte le novità con cui dovremo fare i conti

Da domani torneranno al lavoro 4,4 milioni di persone. Allo stabilimento Fca di Termoli i reparti cambio, ad eccezione del V6, torneranno a pieno regime. Il governo ha specificato che per motivi lavorativi non servirà l'autocertificazione, ma sarà sufficiente esibire un tesserino. Scatta la possibilità di far visita a coniugi, conviventi, partner delle unioni civili, parenti fino al sesto grado, affini e persone "legate da uno stabile legame affettivo", come i fidanzati ma non gli amici. Resta il divieto di recarsi nelle seconde case

CAMPOBASSO. Ormai ci siamo. La fase 2 dell'emergenza coronavirus sta per iniziare. La preoccupazione maggiore in questo momento riguarda l'esodo annunciato dalle regioni del nord a quelle del sud di coloro che in questi due mesi sono rimasti bloccati e distanti dalle loro famiglie a causa del divieto di effettuare spostamenti per scongiurare il rischio di contagio. In Molise, in virtù di specifica ordinanza emanata dal governatore Toma, vige l'obbligo di quarantena precauzionale per 14 giorni di tutti coloro che arriveranno da fuori regione.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte si è detto "sicuro" che nelle zone a basso contagio, come il Molise, le riaperture arriveranno "prima del previsto". E intanto ha anche assicurato che il governo sarà intransigente per chi riparte sul rispetto di "rigidi protocolli di sicurezza".

Ecco le principali le novità per singole attività, riportate sul sito Tgcom24, e con le quali da domani gli italiani dovranno fare i conti

LAVORO. Ripartono la manifattura, le costruzioni, il commercio all'ingrosso legato ai settori in attività, che vanno da tessile e moda, ad automotive e fabbricazione di mobili. Secondo i consulenti del lavoro torneranno in ufficio o in azienda 4,4 milioni di persone, mentre altri 2,7 milioni resteranno a casa. Il doppio "paradosso", sottolineano, è che si tratterà soprattutto di over50 e che la ripresa riguarderà in prevalenza le regioni del nord, più colpite dal virus (2,8 mln di lavoratori contro gli 812mila al Centro e 822mila al Sud). Per il lavoro sono raccomandati orari differenziati e, ove possibile, smart working. In Molise si avvia a tornare a regime anche la produzione allo stabilimento Fca di Termoli, il più grande in regione. Resta sospesa per tutta la settimana entrante l'attività del reparto cambi V6, mentre gli altri reparti saranno operativi e l'azienda ha garantito il rispetto dei protocolli di sicurezza.

COMMERCIO, PARRUCCHIERI E RISTORANTI. Sul fronte più ad oggi più delicato, quello del commercio e della ristorazione, per il quale sono in corso forme di protesta in ogni regione, è confermato che fino al 18 maggio, con possibilità di proroga al 1 giugno, resteranno abbassate le serrande dei negozi al dettaglio, parrucchieri e barbieri, ristoranti e bar. La novità è che dal 4 maggio è permessa non solo la consegna di cibo a domicilio, ma anche il take away.

TRASPORTI. A preoccupare è anche la tenuta dei trasporti, tra ingressi contingentati su bus e metropolitane, distanze di sicurezza da rispettare e rischio di lunghe code di auto. Viene incentivato l'uso della bicicletta, per il quale il Mise ha predisposto una specifica ordinanza che consente la riapertura di negozi di bici e monopattini, per l'acquisto dei quali dovrebbe arrivare un incentivo nel prossimo decreto economico. Diventano più facili gli spostamenti nella regione. E sembrano allentarsi - ma si attendono indicazioni dal Viminale - gli obblighi di autocertificazione: per chi va al lavoro sarà sufficiente esibire un tesserino e potrebbe non servire per andare a fare sport o al parco.

Stabilito l'uso obbligatorio delle mascherine, in vendita da domani al prezzo di 50 centesimi l'una, come annunciato dal commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Il Dpcm firmato il 26 aprile da Conte prevede mascherine per tutti, sia nei luoghi accessibili al pubblico, sia sui mezzi di trasporto. Si possono usare anche mascherine autoprodotte ma sono esentati i bambini sotto i sei anni. I bambini possono godere inoltre della riapertura dei parchi e delle ville, dove però restano chiuse le aree giochi. Resta comunque il divieto di assembramento, non solo nei luoghi pubblici ma anche in quelli privati.

SCUOLE. Capitolo ancora aperto sulla modalità di riapertura delle scuole, a partire da settembre. Il ministro Azzolina ha anticipato lqa possibilità di "una didattica mista", in parte in presenza e in parte online a distanza. Se le scuole restano chiuse riaprono invece i centri diurni per i disabili e si valuta di permettere da fine mese o a giugno l'apertura di asili nido e centri estivi. L'esame di maturità, come annunciato nei giorni scorsi, si svolgerà a partire dal 17 giugno, in presenza e senza prove scritte e con un maxi-orale che tuttavia peserà meno poiché verrà valorizzato il percorso scolastico. Ripartono subito invece gli esami universitari e lauree in presenza, purché si possano tenere le distanze, sono possibili attività di restauro e laboratori e tirocini universitari.

SPORT. Da domani si può tornare a fare sport e correre anche lontano da casa, ma sempre da soli e tenendo dagli altri una distanza di due metri: ci si può muovere anche in auto o bus per andare a correre. Si possono fare passeggiate, anche con i bambini, a un metro di distanza da altri. Ripartono gli allenamenti individuali degli atleti.

MESSE. Ancora tutto da decidere sulle funzioni religiose: si studia la possibilità di permetterle dall'11 maggio, magari all'aperto. Si possono però celebrare i funerali, con un massimo di 15 persone e obbligo di mascherina, e si può andare nei cimiteri.

