Larino Centro Covid: lenzuola bianche in segno di adesione alla proposta di Giustini

Il flashmob promosso dal Comitato Basso Molise per il Bene Comune per perorare la causa dell’attivazione al Vietri di un dipartimento di malattie infettive a carattere extraregionale

LARINO. Una forma di protesta silenziosa e pacifica aperta a tutti, con la quale il Comitato Basso Molise per il Bene Comune chiede di restituire all’ospedale Vietri un ruolo centrale nella rete di assistenza ospedaliera regionale. Nel tardo pomeriggio di oggi saranno stese le lenzuola bianche dalle finestre in segno di adesione alla lotta ad oltranza per la riattivazione del nosocomio frentano. A dare maggiore vigore all’iniziativa è stata la proposta presentata dal commissario ad acta Angelo Giustini e che riguarda la realizzazione a Larino di un dipartimento di malattie infettive e diffusive a servizio di un bacino extra-regionale, proposta che si pone in linea con il piano del Ministro della Salute Roberto Speranza: creare ospedali Covid differenziati e separati da quelli non Covid, esattamente ciò che il governo regionale e l’Asrem non hanno fatto finora, a costo di bloccare per due mesi i ricoveri in regime di urgenza e quelli elettivi oncologici e non oncologici al Cardarelli.

Dal canto suo il governatore Toma, pur non dichiarandosi contrario all'idea di Giustini, ha fatto intendere chiaramente che la regione non possiede ad oggi i fondi necessari da investire per poter acquistare macchinari e assumere personale da destinare al centro Covid di Larino e ha chiesto a Giustini di reperire le risorse dai ministeri competenti, avendo lui la cassaforte sanitaria tra le mani.

Proprio quello che il commissario, forte dell’ampia condivisione che si è registrata sulla proposta approvata peraltro dall’unità di crisi regionale per l’emergenza Covid, sta facendo. Sarebbe già in fase di elaborazione il progetto da presentare al Ministero della Salute e al Ministero delle Finanze, con copertura finanziaria certa. A giorni si terrà un incontro operativo con la regione e i vertici Asrem ma su una cosa Giustini è stato chiaro e lo ha ribadito nel corso di un intervista rilasciata ieri a Primo Piano Molise: “la questione Larino non incide sul programma per l’emergenza predisposto dall’azienda sanitaria regionale ma si pone in linea con quanto prevede il Ministero della Salute”. Non c’è nessuna intenzione quindi di stravolgere il piano dell’Asrem, ma semmai di affiancarlo per tutelare la salute dei molisani, tenendo presente che l’emergenza è destinata a durare almeno fino a quando non ci sarà un vaccino in grado di debellare il virus.

