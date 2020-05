Coronavirus, la Fase 2 parte con zero contagi. Il Molise tiene: casi fermi a 301

Tutti negativi i 195 tamponi processati nelle ultime ore. Guarita una dottoressa che si era infettata, mentre è salito da 9 a 10 il numero dei ricoveri all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso

CAMPOBASSO. Coronavirus, niente nuovi contagi oggi in Molise, nella prima giornata della Fase 2. Casi fermi a 301, pur con 195 tamponi in più processati nelle ultime ore, che portano a 7252 il numero dei test effettuati in totale in regione dall’inizio dell’epidemia.

Aumentato anche il numero dei guariti, che attualmente sono 76. Ultima ad aggiungersi alla lista la dottoressa di fuori regione in servizio all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli, che si era infettata e che ora è risultata negativa al doppio tampone di verifica.

E’ tuttavia aumentato a 10 anche il numero dei pazienti in cura all’ospedale ‘Cardarelli’, con il ricovero a Malattie infettive di un’anziana della Casa di riposo ‘Tavola Osca’ di Agnone, proveniente dalla Rsa di Venafro. Ai pazienti in ospedale si aggiungono le 193 persone seguite a domicilio, di cui 167 asintomatiche. Sono invece 22 i morti in Molise per l’epidemia da Covid-19.

Resta la necessità di rispettare le prescrizioni per evitare la diffusione del contagio, che restano in vigore pure nel primo giorno dell’allentamento delle misure di sicurezza. Unico modo per evitare nuove emergenze sanitarie, anche per consentire – se ci saranno le condizioni – un’eventuale apertura anticipata delle attività economiche, già dal 18 maggio, per le regioni dove la situazione è meno problematica.

