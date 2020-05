Lega fuori dalla Giunta regionale. Salvini: è un dispetto ai molisani

Lo ha detto il leader del Carroccio, che ha commentato anche la decisione del governatore Donato Toma di procedere al rimpasto in piena emergenza sanitaria. E che ha poi parlato anche della diffusione dell'epidemia in regione

CAMPOBASSO. Lega fuori dalla Giunta regionale, per Matteo Salvini la scelta operata dal presidente Donato Toma “non è un dispetto alla Lega, è un dispetto ai molisani che hanno votato per la Lega, hanno eletto uomini e donne della Lega e hanno votato l'attuale governatore".

Parole che il leader del Carroccio ha pronunciato in un’intervista rilasciata a Teleregione, proprio oggi che, con le dimissioni di Maurizio Tiberio, si è completato il rimpasto di Giunta, ora a 4 assessori. Nell’esecutivo della Fase due tornano Vincenzo Cotugno (vice presidente), per Orgoglio Molise, Vincenzo Niro dei Popolari per l’Italia, Nicola Cavaliere e Roberto Di Baggio, di Forza Italia. Fuori, appunto, Luigi Mazzuto.

“Non posso conservare il posto per la Lega – ha chiarito da parte suaToma – perché al momento non ci sono consiglieri regionali del partito”. Aida Romagnuolo e Mena Calenda, infatti, elette col Carroccio, sono ora rappresentanti di Prima il Molise e del Gruppo Misto.

"E' strano - ha rimarcato ancora Salvini - che il Molise sia l'unica regione in tutta Italia che durante l'emergenza sanitaria ha fatto un rimpasto mandando e riprendendo assessori. Però, ripeto, l'Italia è bella perché è varia".

Parlando sempre a Teleregione il leader della Lega ha commentato anche l’andamento dell’emergenza sanitaria in regione. "Il Molise – ha rimarcato Salvini - fortunatamente, è tra le regioni più avanti nella lotta al Coronavirus e tra quelle meno colpite. Quindi si può guardare con un po' di fiducia in più rispetto alle altre regioni italiane a oggi e al futuro".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!