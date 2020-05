Concorsi alla Regione: tutto da rifare. Il Tar accoglie il ricorso dei precari

L'udienza di merito si terrà a febbraio del 2021 ma gli effetti di tale decisione potrebbero avere ripercussioni anche su un altro bando oggetto di forti contestazioni: quello relativo all'assunzione dei dirigenti

CAMPOBASSO. Con ordinanza n. 87 del 4 maggio scorso il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato da tre richiedenti, difesi dagli avvocati del Foro di Roma Fernando Gallone e Iole Urso, e ha sospeso i provvedimenti relativi all'avviso pubblico indetto lo scorso anno dalla Regione per l'assunzione a tempo indeterminato di 14 unità, con incarichi suddivisi tra i profili "amministrativo-contabile", "informatico-amministrativo" e tecnico-amministrativo" di categoria "D"; concorsi che furono da subito oggetto di forti contestazioni da parte dei precari storici del sistema Regione e di alcune organizzazioni sindacali.

La trattazione di merito del ricorso ci sarà il 10 febbraio 2021. Alla base della sospensione degli effetti della determina di indizione dei concorsi, il fatto che la stessa Regione non abbia dato seguito all'iter di ricognizione del personale precario ai fini della necessaria stabilizzazione, così come dispone il D.lgs 75/2017. La Regione dal canto suo ha scelto di non avvalersi della stabilizzazione, motivando tale decisione con la circostanza che la retribuzione del personale precario fosse finanziata con fondi europei e che la prestazione lavorative in questione non riguardassero l’esercizio di funzioni ordinamentali della stessa amministrazione.

Il Tar ha ritenuto quindi che sussiste il difetto di motivazione in ordine alla scelta dell’amministrazione di soddisfare le proprie esigenze assunzionali attraverso concorso pubblico invece che tramite la procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017 e ha sospeso gli effetti del provvedimento di indizione dei concorsi; decisione che potrebbe a cascata avere le medesime conseguenze anche per un altro avviso pubblico, oggetto di forti polemiche, quello relativo alla procedura di reclutamento dei dirigenti, finita nell'occhio del ciclone in seguito alla rilevazione di diverse anomalie, tra cui la mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale e presunte illegittimità in ordine ai requisiti richiesti e modalità di svolgimento delle prove.

