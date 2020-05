Fase due, aperture dal 18 maggio per parrucchieri ed estetisti. Toma: possibile con contagi in calo

Lo ha anticipato il governatore nella seduta di oggi del Consiglio regionale. Monitoraggio in corso per valutare l’andamento dell’epidemia in Molise



CAMPOBASSO. Fase due, possibile apertura anticipata in Molise per parrucchieri ed estetiste, dal 18 maggio, se i dati della diffusione dell’epidemia resteranno contenuti. Lo ha anticipato il governatore Donato Toma, intervenendo oggi in Consiglio regionale, in risposta alle mozioni presentate dai consiglieri di minoranza, che hanno puntato il dito sull’emergenza economica che accompagna l’emergenza sanitaria.

Nessun conflitto con il Governo, come per il governatore della Calabria Jole Santelli, ma confronto in corso anche in considerazione dell’apertura fatta dal premier Giuseppe Conte a possibili riaperture anticipate nelle regioni, come il Molise, dove la diffusione del contagio è contenuta.

“Non possiamo più stare in questa condizione – ha detto Toma – è mia intenzione anticipare le riaperture al 18 maggio, se i numeri saranno questi o se addirittura migliorano. Questo per parrucchieri ed estetisti, che sono in grado di operare in condizioni di sicurezza e anche eventualmente per le attività di ristorazione che attualmente lavorano solo con l’asporto”.

“Avrei voluto prevedere un’apertura ancora più anticipata, ma ho ricevuto una relazione dall’Asrem nella quale mi si evidenziava che era opportuno tenere chiuso fino al 17 maggio. Stiamo tenendo sotto stretto controllo la pandemia e anche l’ordinanza sulle quarantene scade il 10 maggio e non dopo. Non escludo che possiamo addirittura anticipare qualche riapertura già a lunedì prossimo”.

