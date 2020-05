Regione sotto accusa per i ritardi nei pagamenti della cassa integrazione, PD: "Inaccettabile"

I ritardi nei pagamenti delle indennità ai lavoratori colpiti dall'emergenza Covid sono dovuti in gran parte a responsabilità addebitabili alle regioni. Il Molise si conferma ancora una volta fanalino di coda. Dopo circa due mesi ha inviato solo 282 domande, di cui 233 autorizzate dall'Inps che sta provvedendo alla liquidazione delle somme spettanti. Alla base dei ritardi le ataviche criticità che pesano sulla macchina amminstrativa regionale: carenza di personale, uso di software obsoleti e non adeguata capacità organizzativa a fronte del delicato compito assegnato agli uffici. Problematiche evidenziate dalla federazione del Partito Democratico Medio Molise che condanna i ritardi della regione mentre molti lavoratori non hanno più liquidità necessaria.

CAMPOBASSO E' durissimo il giudizio di Andrea Vertolo, segretario provinciale del PD, in relazione all'accumularsi dei ritardi nei pagamenti della cassa integrazione ai lavoratori colpiti dall'emergenza coronavirus. "Personale amministrativo ridotto all’osso, software obsoleti e scarsa capacità organizzativa da parte della Regione Molise. Questi - dichiara in una nota Vertolo - sono i fattori principali del disagio che stanno vivendo in questo periodo migliaia di lavoratori dei diversi settori produttivi, per i quali le aziende hanno richiesto la cassa integrazione a causa dell’emergenza Covid-19. Procedure a rilento che non permettono ancora l’erogazione dei fondi messi a disposizione dal governo, circa 6 milioni e 200 mila euro. Risorse che, se non bastassero a coprire le richieste, potrebbero anche aumentare da qui in avanti ma che, attualmente, ancora non sono stati destinati ai richiedenti. La Regione - aggiunge il segretario della federazione PD Medio Molise - sta dimostrando tutta la sua incapacità nella gestione dei circa 6.500 protocolli. Un numero di richieste che mentre in altre regioni vengono gestite in un solo giorno, in Molise hanno mandato in tilt l’intero iter procedurale. Di tutto ciò - incalza Vertolo - a farne le spese sono i lavoratori che oltre allo sconforto scontano anche l’assenza di liquidità per affrontare le spese necessarie alla propria quotidianità".

La federazione PD Medio Molise "si affianca alle sollecitazioni dei consiglieri regionali Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, i quali più volte hanno richiesto interventi immediati nel rinforzare l’apparato amministrativo per la gestione ottimale delle fasi di verifica e inoltro delle domande. Riteniamo, inoltre - aggiunge ancora Vertolo - di assoluta necessità un’azione volta all’aggiornamento e potenziamento dei software attualmente in uso e l’organizzazione di un più cospicuo numero di personale da destinare a tale scopo, ciò non solo per accelerare l’inoltro delle attuali domande all’Inps, ma anche per prepararsi al meglio per la seconda fase di erogazione della cassa integrazione. Ai molisani erve una classe dirigente capace di dare attuazione immediata alle misure poste a sostegno dei lavoratori. Se non si è capaci di garantire questa basilare attività amministrativa - è l'amara conclusione di Andrea Vertolo - risulta poco credibile qualsiasi altra presunta attività di governo".

