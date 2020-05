Carenza di medici in Molise, Iorio lancia la proposta: "A loro il reddito di residenza da 700 euro al mese"

Utilizzare le risorse originariamente previste per i turisti stranieri per invogliare i medici a venire in Molise. E' la proposta lanciata dal consigliere regionale Michele Iorio che torna a parlare anche della auspicata realizzazione di un centro di malattie infettive extraregionale a Larino

CAMPOBASSO. "Credo che questa possa essere la carta vincente per risolvere il problema della sanità in tema di personale che riguarda già i nostri ospedali e che potrebbe essere un problema anche per il Vietri di Larino che sta andando verso la direzione che ho sempre sostenuto: centro Covid oggi e Istituto di malattie infettive interregionale per il futuro". L'ex govenratore Michele Iorio lancia la ricetta per rendere appetibile il Molise a medici di altre regioni: utilizzare il reddito da 700 euro, approvato nei mesi scorsi dall'assemblea di Palazzo D'Aimmo su proposta dell'ex consigliere Antonio Tedeschi, per risolvere una delle maggiori criticità del sistema sanitario regionale.

Iorio torna anche a parlare della questione Vietri e della sua proposta di realizzare all'interno della struttura ospedaliera un Istituto di malattie infettive extraregionale, che sempre più consensi sta raccogliendo dentro e fuori Palazzo D'Aimmo, grazie anche al lavoro compiuto dal commissario ad acta Angelo Giustini.

"Il Molise - aggiunge Iorio - deve cogliere un’opportunità unica, che non si è mai verificata prima in tema di sanità: un governo nazionale è d’accordo sulla creazione di una struttura, in Molise, che abbia valenza interregionale. Accorciando anche un iter procedurale che vede diversi interlocutori: il governo nazionale e le altre regioni interessate. Noi non possiamo lasciarci sfuggire questa occasione.

I problemi di cui si parla, legati all’organizzazione strutturale (macchinari e quant’altro) non sono insormontabili. Un problema più serio potrebbe essere invece quello legato al personale. Non di difficile soluzione ma pur sempre un problema che riguarda tutto la nostra sanità. Allora - spiega l'ex presidente della regione - si potrebbe pensare all’applicazione di uno strumento che questo governo ha già messo in campo. Mi riferisco al reddito di residenza che già prevede 700 euro al mese per chi si trasferisce nella nostra regione".

Iorio propone in sostanza di adeguare lo strumento alle necessità dei medici specialisti "per invogliarli a venire in Molise". Così un’iniziativa nata per porre un freno al triste problema dello spopolamento, secondo il consigliere regionale, potrebbe trasformarsi anche nel rilancio della nostra sanità pubblica in vista di una obbligata riorganizzazione che ci sarà, su tutto il territorio nazionale, dopo questa pandemia".

