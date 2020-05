Covid-19, Vittorio Nola: “Far riaprire subito barbieri, parrucchieri ed estetisti”

Covid-19, Vittorio Nola: “Far riaprire subito barbieri, parrucchieri ed estetiste”

Il consigliere del M5S spinge per accelerare i tempi visti i numeri incoraggianti del contagio in Molise

CAMPOBASSO. “Durante i lavori del Consiglio regionale, ho chiesto al presidente Toma di far riaprire, liberalizzando gli orari e con tutte le precauzioni del caso, alcune categorie lavorative che più di tutte continuano a soffrire l’emergenza dovuta al Covid-19. La mia proposta, in particolare, tiene conto delle attività di parrucchieri, barbieri ed estetiste che negli ultimi due mesi, insieme a tante altre, come le pasticcerie artigianali, non hanno visto alcun compenso economico”.

E’ quanto dichiara Vittorio Nola, portavoce del M5S in Consiglio regionale. “Mi auguro – ha concluso Nola - che la riapertura avvenga da subito, soprattutto in considerazione dei numeri irrisori del contagio registrati negli ultimi giorni in regione”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!