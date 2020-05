Torna l'incubo Covid in Molise: tre nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore

Sono due i nuovi positivi in provincia di Campobasso e uno in provincia di Isernia e appartengono a cluster noti all'Asrem. I pazienti erano già in quarantena precauzionale

CAMPOBASSO. Dopo tre giorni di tranquillità in cui si è sperato che finalmente il Molise si potresse avviare verso il traguardo dei contagi zero, auspicato sia dagli scienziati sia dal governatore Toma, nelle ultime 24 ore è tornata a salire la curva in regione: si registrano infatti tre nuovi casi positivi riconducibili ad altrettante persone, due delle quali della provincia di Campobasso e residenti a Campolieto e Termoli, mentre la terza risulta essere di Isernia. I pazienti hanno rispettivamente 54, 47 e 26 anni ed erano tutti e tre già posti in quarantena in quanto considerati casi sospetti, per effetto di un legame familiare con persone già contagiate.

Si tratta quindi di cluster conosciuti. L'Asrem ha provveduto a dare immediata comunicazione ai sindaci dei comuni interessati.

In giornata sono stati effettuati, in totale, 251 tamponi. 179 le persone attualmente positive; 9 i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive; 170 gli asintomatici a domicilio e 78 quelli guariti. Fermo a 22 il numero dei decessi.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!