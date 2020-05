Stop ai treni lumaca, verso l’elettrificazione delle ferrovie del Molise. Via libera dal Senato

La Commissione infrastrutture di Palazzo Madama ha approvato l’aggiornamento al contratto di programma. Previsti ulteriori investimenti, su base nazionale, per 15 miliardi di euro

CAMPOBASSO. Ferrovie del Molise, verso l’elettrificazione e la velocizzazione della tratta Roccaravindola-Isernia-Campobasso, la Commissione Infrastrutture e lavori pubblici del Senato ha approvato il parere sull'aggiornamento del contratto di programma 2017/2021 della Rete Ferroviaria. A darne notizia il senatore del Psi ed ex viceministro Riccardo Nencini e il segretario regionale Marcello Miniscalco.

Le risorse in aggiunta ammontano a circa 15 miliardi di euro, dei quali 6.7 miliardi sono destinati a investimenti per garantire la connettività sulle principali direttrici e 1.7 miliardi per ammodernamento tecnologico. Oltre all’elettrificazione della rete ferroviaria del Molise previsto anche il completamento della tratta Matrice-Bojano.

