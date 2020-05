Coronavirus, cassa integrazione in deroga e criticità: chiesti chiarimenti all’Inps

Il presidente del comitato regionale Cutillo ha inviato una missiva per avere spiegazioni relative alle prestazioni previste dal decreto ‘Cura Italia’



CAMPOBASSO. Cassa integrazione guadagni in deroga: il presidente del comitato regionale dell’Inps Molise Andrea Cutillo ha annunciato di aver chiesto chiarimenti al direttore dell’Istituto Stefano Ugo Quaranta in merito alle prestazioni previste dal decreto ‘Cura Italia’.

“Mi corre l’obbligo – scrive Cutillo -, nel rispetto dei ruoli e in un’ottica di fattiva collaborazione, evidenziare delle criticità legate alla prestazione Cassa integrazione guadagni in deroga. La prima riguarda l’esiguo numero di domande di CIGD pervenute a codesto Istituto (circa 500 al 6 maggio scorso) rispetto al numero ben più rilevante di domande che da quando si apprende sono state realmente presentate all’Ente Regione (alcune migliaia). Proprio per le ragioni sopra esposte le chiedo di conoscere le motivazioni alla base di tale discordanza di dati tra le domande realmente pervenute all’Istituto e le domande presentate all’Ente Regione Molise, anche al fine di mettere in campo ulteriori azioni che il Consesso deciderà di intraprendere per contribuire a superare la criticità attenzionata.



L’altra questione è riferita al dato delle domande CIGD respinte (83 al 6 maggio scorso) rispetto alle quali le chiedo di fornirci maggiori dettagli sulle motivazioni alla base di tali reiezioni. Il momento di grave sofferenza economica e sociale che molti lavoratori stanno vivendo già da qualche mese e che si protrarrà ancora chissà per quanto tempo a causa della devastante pandemia in corso – conclude -, richiede un’attenzione straordinaria delle parti sociali del territorio di cui il comitato da me presieduto è espressione, rispetto a tali prestazioni che rappresentano in molti casi l’unico sostegno economico per le tante famiglie dei lavoratori coinvolti”.

