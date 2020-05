Bonus bici fino a 500 euro, da Isernia il malcontento: noi esclusi dai benefici

Il provvedimento, per il quale il ministero dell’Ambiente ha stanziato 125 milioni di euro, sarà inserito nel Decreto Maggio, ma al momento è rivolto a città con popolazione minima di 50mila abitanti e potrebbe essere ritoccato fino a 45mila abitanti per ricomprendere capoluoghi come Campobasso

ISERNIA. Stanziati dal Ministero dell’Ambiente 125 milioni di euro per il bonus per l'acquisto di biciclette, bici elettriche e monopattini che sarà inserito nel Decreto Maggio. Ad annunciarlo il ministro Sergio Costa, spiegando che il sussidio, studiato in collaborazione col ministero dei Trasporti, prevede fino a 500 euro di finanziamento.

Un incentivo pensato per evitare la congestione delle città alla ripartenza post-Covid 19, per l’ottenimento del quale – ha dichiarato nei giorni scorsi la ministra De Micheli - "non ci saranno limiti di reddito".

Le restrizioni riguarderanno la platea dei beneficiari: ossia i cittadini residenti nelle città dai 50mila abitanti in su.

Circostanza che, di fatto, escluderebbe dai sussidi l’intero Molise.

E, dopo l’intervento sul caso, della deputata locale azzurra Annaelsa Tartaglione, anche diversi cittadini di Isernia intervengono sull’argomento, auspicando un ulteriore allargamento dei centri destinatari del bonus, evidenziando come nel capoluogo pentro, “con i suoi sali-scendi”, l’ottenimento di un incentivo per l’acquisto di una biciletta a pedalata assistita potrebbe favorire lo sviluppo di tale genere di mobilità alternativa. E fare bene all’ambiente.

Probabilmente una cittadina di simili dimensioni non è considerata a rischio congestione.

Speranze, invece, sembrano esserci per Campobasso, con popolazione vicina alle 49mila unità. Sempre la De Micheli, nel corso di una intervista a La Repubblica, ha infatti anticipato che “la platea di riferimento dovrebbe esser aggiustata fino alle città sopra 45 mila abitanti, per non escludere importanti centri anche capoluoghi”.

Per quanto riguarda l'erogazione, - si legge - sono due le alternative: o fare sì che gli acquirenti paghino per intero i mezzi ai commercianti, per poi caricare scontrini e fatture su una piattaforma elettronica e ricevere il rimborso. Oppure, e sarebbe la prima scelta al Ministero dell'Ambiente, lasciare ai commercianti l'onere della pratica: la bicicletta verrebbe così acquistata già scontata dai consumatori, mentre gli esercenti dovrebbero inserire i documenti di vendita sulla piattaforma per avere il rimborso diretto della somma a carico dello Stato. In questo modo si eviterebbe la corsa al click da parte degli utenti.

Sul quantum del bonus, si parla del 65-70% del valore dell'acquisto, con un tetto a 500 euro. Dovrebbe esser consentito l'utilizzo retroattivo per le spese sostenute dal 4 maggio in avanti. E la misura dovrebbe altresì trovare rifinanziamento nel prossimo futuro.

