Lotta contro il tempo a Campobasso: si cerca struttura che ospiti i contagiati della comunità rom

Si sta cercando una soluzione per scongiurare un ulteriore aumento di casi. In queste ore il governatore Toma, il direttore gnerale dell'Asrem Florenzano e la responsabile del dipartimento di Protezione Civile Alberta De Lisio sono in contatto col prefetto Maria Guia Federico per valutare la pronta disponibilità di una struttura dove alloggiare temporaneamente le persone con positività riscontrata al Covid. Tra le ipotesi al vaglio del coordinamento c'è anche quella di allestire dei moduli provvisori in una zona periferica della città

CAMPOBASSO. Sono ore di ansia e preoccupazione a Campobasso dopo la notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, delle 21 persone della comunutà rom con positività al Covid-19, che hanno fatto balzare il numero dei contagi in Molise dopo giorni di relativa tranquillità.

L'unità di crisi per l'emergenza regionale si è messa subito al lavoro per individare una soluzione che possa consentire di scongiurare un ulteriore allargamento dei contagi nella folta comunità rom, dislocata peraltro in più zone della città. L'unica soluzione plausibile al momento è il trasferimento delle persone positive in una ex struttura alberghiera, già adibita a Cas per migranti.

L'utilizzo delle strutture ricettive è previsto dal regime di emergenza e su questa possibilità si è espresso favorevolmente nei giorni scorsi, in una intervista rilasciata alla nostra testata, il presidente del Comitato tecnico-scientifico regionale, il professor Giancarlo Ripabelli. Altra ipotesi, al momento lontana, riguarda l'allestimento di moduli provvisori in una zona periferica della città. Allertata l'amministrazione comunale e il sindaco Roberto Gravina, che ha detto chiaramente che i membri della comunità rom positivi al Covid dovranno osservare un periodo, che nella norma non può essere inferiore a 14 giorni, di isolamento rigoroso e con tanto di controllo delle forze dell'ordine.

Nel giro di poche ore bisognerà trovare una soluzione per evitare che Campobasso possa diventare il centro di un nuovo focolaio da Covid-19 nel pieno della fase 2.

