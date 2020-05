Sanità, stop alle attività ordinarie: il Tar respinge l’istanza di Potito e Villa Maria

Per il tramite dell’avvocato Di Pardo. Domani la trattazione nel merito

Respinta dal Tar Molise l’istanza cautelare per la sospensione dell’ordinanza del governatore Toma con cui sono state prolungate le misure di contenimento in relazione all’erogazione dei servizi sanitari, limitando di fatto l’attività alle sole urgenze.

A presentare ricorso ai giudici amministrativi avverso il provvedimento del presidente della Regione Molise i privati accreditati Centro radiologico Potito e Villa Maria, per il tramite dell’avvocato Salvatore Di Pardo.

Il Dpcm del 26 aprile, relativo all’allentamento delle misure nella fase 2 dell’emergenza coronavirus, ha introdotto tra i codici Ateco delle attività consentite quello della sanità, pertanto le due cliniche molisane avevano iniziato la riorganizzazione del lavoro in sicurezza. Ma il provvedimento della Regione Molise del 2 maggio, “unico nel panorama nazionale” – hanno denunciato i ricorrenti – ha bloccato tutto. Almeno fino al giorno 17.

L'interruzione della attività sanitaria, – recita l’istanza del centro Potito, riportata da Primo Piano Molise – “da sempre garantita dalle strutture private accreditate, ha generato non solo gravi conseguente economiche e gestionali per gli erogatori (tra cui la ricorrente) ma ha evidentemente inciso anche (e innanzitutto) sul fabbisogno di salute non urgente e sulle prestazioni programmabili che, da marzo e a tutto oggi, sono state sospese e dunque non garantite all'utente”.

Il provvedimento – si legge - pregiudica “anche la possibilità di effettuare i test di laboratorio per la ricerca di anticorpi IgG e lgM specifici per Covid-19 che non sono contraddistinti da urgenza, sebbene essenziali per le indagini clinico-epidemiologiche, finalizzate alla individuazione dei casi positivi al coronavirus ed al contenimento del contagio”. Villa Maria, ad esempio, si apprestava ad eseguirne tanti.

Tuttavia, i giudici amministrativi hanno inteso respingere l’istanza. E hanno fissato la Camera di consiglio per la trattazione collegiale del ricorso per la giornata di domani.





