Coronavirus, la grande paura a Campobasso: negativi 44 tamponi, contagi fermi a 383

Dopo i 12 casi di questa mattina, ma continua l’analisi dei test effettuati sui Rom di Campobasso e sui cittadini che potrebbero essere entrati con loro. Sono 72 i casi all'interno della comunità

CAMPOBASSO. Coronavirus, dopo la grande paura a Campobasso e i 12 nuovi contagi di questa mattina, tutti all'interno della comunità Rom cittadina, una piccola tregua. Non ci sono al momento altri casi di Covid-19 in Molise, ma il numero è calcolato sui 44 tamponi processati nelle ultime ore. Sono infatti in corso di analisi gli altri test effettuati, sia sui Rom che sui cittadini che potrebbero essere entrati in contatto con loro, magari perché condomini.

I numeri del bollettino delle 18 parlano di 383 contagi in Molise dall’inizio dell’epidemia, su un totale di 9291 tamponi effettuati, con 229 attualmente positivi, la maggior parte dei quali a Campobasso, dove oggi ci sono 122 positivi e dov’è stato isolato da pochi giorni il cluster più imponente, con 72 contagi complessivi tra i Rom.

In aumento rispetto ai giorni scorsi, ma non ai livelli di emergenza, anche la pressione sull’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, dove ora sono ricoverati 11 pazienti, tutti nel reparto di Malattie infettive. A questi sono da aggiungersi 239 persone curate a domicilio, di cui 218 asintomatiche.

I morti sono 22, mentre i guariti sono 111, come questa mattina. In salita, però, le persone in quarantena: sono 412, con 6 persone sotto sorveglianza.

