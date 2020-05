Ospedale Covid a Larino: ore decisive. La proposta del generale Giustini convince i tavoli romani

Il primo via libera al progetto di riattivazione del Vietri, che diventerebbe Centro Interregionale per la cura delle Malattie Infettive, è arrivato ieri dal vice ministro alla salute Pierpaolo Sileri. C’è attesa per l’incontro decisivo con il ministro Speranza

CAMPOBASSO. Indiscrezioni raccontano che il generale Angelo Giustini, commissario ad acta alla sanità in Molise, sia tornato da Roma molto soddisfatto, dopo il primo vertice convocato nella Capitale per discutere della proposta, da lui stesso avanzata, di attivazione in Molise del primo ospedale Covid regionale, da realizzare al Vietri di Larino. Un ospedale che diventerebbe Centro interregionale di ricerca e cura per il trattamento delle malattie infettive, con un largo bacino di utenza: si parla di più di 1 milione di potenziali pazienti.

Il commissario, nell’incontro interlocutorio con il vice ministro alla salute Pierpaolo Sileri, ha sottolineato le criticità che il sistema sanitario regionale sta incontrando dall’avvio della fase di emergenza Covid-19, riferite in particolar modo all’accentramento di pazienti Covid e non Covid presso l’ospedale regionale Cardarelli di Campobasso. Al momento è questo l'unico centro Hub per il trattamento del virus, con i potenziali rischi di 'inquinamento' dei pazienti lì ricoverati con altre patologie, così come è stato evidenziato in un appello indirizzato nei giorni scorsi al governatore Toma e al direttore generale dell'Asrem Florenzano da sette primari del nosocomio di contrada Tappino.

Da qui la necessità di realizzare l’ospedale regionale Covid a Larino, differenziando le strutture e scongiurando il rischio di trasformare il Cardarelli in una “bomba sanitaria” pronta ad esplodere, anche in prospettiva di una eventuale seconda ondata del virus; proposta rispetto alla quale lo scorso 6 aprile si è espresso favorevolmente il Consiglio regionale, che ha anche individuato nell’ospedale di Venafro un centro di assistenza a bassa intensità per malati Covid.

Il punto fondamentale, come dichiarato dal governatore Toma, riguarda la cospicua copertura finanziaria utile a realizzare un simile progetto al Vietri, copertura di cui la regione non dispone; elemento peraltro evidenziato nella nota informativa presentata da Giustini al ministero della Salute.

E arriviamo alle novità. La proposta di Giustini avrebbe avuto il primo importante via libera dal vice ministro Sileri, mentre è atteso per domani l’incontro, che potrebbe essere quello decisivo, con il ministro alla Salute Roberto Speranza. Quest'ultimo sarebbe già al corrente della situazione che si è creata in Molise: d’altronde, lui stesso fin dal primo momento si è mostrato contrario alla funzione esercitata dagli ospedali misti che, a suo parere, si sono prestati a dinamiche che hanno favorito il diffondersi dei contagi. Qui si spiega l’ottimismo di Giustini.

Per quanto concerne il tema delle risorse utili ad implementare l’offerta di cure dei Covid Hospital sul territorio nazionale, queste potrebbero essere già disponibili nel Decreto Rilancio che dovrebbe vedere finalmente luce nelle prossime ore.

Partiti, comitati, associazioni e cittadini molisani si sono già espressi in più occasioni sulla validità della proposta Giustini. Non resta che attendere l’ultima parola, quella decisiva che spetta al ministro Speranza.

Dav.Vit.

