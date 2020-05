Coronavirus, superata in Molise la soglia dei 400 casi: altre sei persone positive

Sono 86 i contagi registrati all’interno della comunità Rom di Campobasso. Quattro i guariti per un totale 127 soggetti. I dati aggiornati dall’Asrem

CAMPOBASSO. Salgono ancora i contagi in Molise, giungendo a quota 401 dall’inizio dell’epidemia. Al fronte di 248 nuovi tamponi processati (sono 9.896 quelli complessivi), altri sei casi di positività al Covid sono emersi: si tratta di tre persone della comunità rom di Campobasso (su 228 soggetti attualmente positivi, sono 86 quelli appartenenti al gruppo romani), di un cittadino del capoluogo e di altri due di Termoli, tutti riconducibili a cluster noti.

I ricoveri presso l’ospedale Cardarelli restano 10, con un paziente in Terapia intensiva. Tuttavia, quest’oggi vi è stato un nuovo ingresso in Malattie infettive, mentre un paziente è stato dimesso, ma si tratta – spiegano dall’azienda sanitaria - di dimissioni volontarie. Lo stesso dovrà restare in isolamento domiciliare.

Le persone guarite quest’oggi sono invece 4, per un totale di 127. Fermi a 22 i decessi.

I positivi isolati sono 242, i soggetti in isolamento sono 423 e quelli in sorveglianza 6.

