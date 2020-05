Ancora nuovi contagi tra i Rom, Gravina firma ordinanza: più controlli a Colle delle Api e Macchie

Per evitare che le persone in quarantena escano di casa, diffondendo ulteriormente l’infezione

CAMPOBASSO. Boom di contagi nella comunità Rom di Campobasso, il sindaco Roberto Gravina ha disposto un aumento di controlli in altre due zone della città, quelle dove risiedono cioè persone in isolamento: contrada Colle delle Api-Zona industriale e contrada Macchie.

Lo prevede l’ordinanza firmata oggi dal primo cittadino, che ha previsto un’intensificazione della vigilanza in queste aree, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica. In una precedente ordinanza del 9 maggio Gravina aveva ‘delimitato’ altre quattro zone: Quartiere San Giovanni, Quartiere Cep-Campobasso nord, Fontana Vecchia e Centro Storico.

La decisione di Gravina a seguito dell’aumento di infezioni nella comunità Rom, dove ora i contagiati sono arrivati a 86. Obiettivo dell’ulteriore misura restrittiva avere la certezza che le persone in quarantena, perché positive al Covid o in attesa di sottoporsi al Covid, non escano di casa. Per evitare di diffondere ulteriormente l’epidemia. L’ordinanza del sindaco è stata inviata al Prefetto Maria Guia Federico e al governatore Donato Toma, oltre che alle forze dell’ordine. A garantirne il rispetto la Polizia locale.

