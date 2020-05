Bandiera blu a Campomarino, un solo riconoscimento al Molise. Termoli non c’è

Escluse anche Petacciato e Montenero. La Liguria prima regione italiana per vessilli conquistati

TERMOLI. Una sola ‘Bandiera Blu’ per il Molise. Il prestigioso riconoscimento della Fondazione per l'educazione ambientale (Foundation for Environmental Education - Fee) è stato assegnato solo a Campomarino Lido. Esclusa invece Termoli, come da due anni a questa parte, la principale località balneare del Molise. Ed escluse anche Petacciato e Campomarino.

Sono 407 le spiagge più belle d’Italia, con la Liguria prima regione italiana per vessilli conquistati. I criteri per l'assegnazione della Bandiera Blu sono l'assoluta validità delle acque di balneazione secondo regole più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale sulla balneazione (solo quelle classificate come ‘eccellenti’ negli ultimi quattro anni); i regolari campionamenti delle acque effettuati nel corso della stagione estiva.

Criteri imperativi, rispettati i quali accedere alle successive valutazioni, rappresentate dall'efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria allacciata almeno all'80% su tutto il territorio comunale; dalla raccolta differenziata, corretta gestione dei rifiuti pericolosi; dalla presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi; dotazione di spiagge dotate di tutti i servizi e di personale addetto al salvamento, accessibilità per tutti (abbattimento delle barriere architettoniche); presenza di ampio spazio dedicato ai corsi d'educazione ambientale, rivolti in particolare alle scuole ed ai giovani, ai turisti e residenti; diffusione dell'informazione su Bandiera Blu, pubblicazione dei dati sulle acque di balneazione.

Inoltre: strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, segnaletica aggiornata; certificazione ambientale e/o delle procedure delle attività istituzionali e delle strutture turistiche presenti sul territorio comunale; presenza d'attività di pesca ben inserita nel contesto della località.

