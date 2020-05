In Molise indice di contagio troppo alto: a rischio le riaperture anticipate

Nonostante l'ottimismo manifestato dal governatore Toma, si potrebbe andare oltre il 18 maggio. Lo conferma l'analisi dell'indicatore "CoVstat", per il quale i nuovi casi di positività al coronavirus registrati negli ultimi giorni in regione hanno fatto salire il parametro R0 (numero di persone sane potenzialmente contagiate da un individuo infetto) a 1,57, unico caso in controtendenza con i dati nazionali

CAMPOBASSO. La cabina di regia formata da Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e rappresentanti delle regioni, sta per pubblicare l'analisi dei 21 indicatori che misurano andamento dei contagio, capacità di eseguire i tamponi e risposta sanitaria, per verificare quante regioni sono in affanno rispetto alla necessità di contenere al minimo la diffusione del Covid-19. In caso di esito negativo la conseguenza potrebbe essere di richiudere tutto e limitare nuove aperture.

Al momento, come evidenziato da nextquotidiano, vi sono regioni che stanno dimostrando di avere sotto controllo l’epidemia, dal Veneto al Lazio, ma anche l’Emilia-Romagna, tra le più colpite inizialmente, che oggi invece viaggia a 50 nuovi casi al giorno e che ha una disponibilità di posti letto per le terapie intensive molto elevata.

Ma c’è anche chi non se la passa bene. Il livello di attenzione resta alto soprattutto su Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria che, malgrado un numero di abitanti basso(1,5 milioni), anche ieri ha registrato il numero più elevato di nuovi casi dopo, appunto, le due grandi regioni del nord-ovest. Ma il caso che rischia di far scattare più di un campanello di allarme nella lista dei 21 indicatori è proprio quello del Molise, dove l'ormai noto funerale Rom ha innestato un focolaio che al momento coinvolge ben 86 componenti della stessa comunità che vive nel capoluogo di regione.

In termini assoluti il Molise resta tra i territori con meno casi, poco più di 400 (solo la Basilicata con 389 ne ha meno) ma nell’ultima settimana ha mostrato costantemente la percentuale di crescita di casi di coronavirus più alta. Ieri era a più 3,9 per cento, mentre la media italiana è allo 0,4. In questi giorni, dunque, il Molise sta vedendo aumentare i nuovi casi positivi a una velocità dieci volte più alta delle altre regioni. Per evitare un ritorno alla fase 1, la regione e l'Asrem dovrebbero accelerare l'effettuazione dei tamponi e rintracciare tutti i positivi.

A preoccupare ancor di più i molisani c'è un'altra notiza poco piacevole ed è stata riportata dall'agenzia Ansa. I nuovi casi di positività al coronavirus registrati negli ultimi giorni in Molise hanno fatto salire l'indice R0 (numero di persone sane potenzialmente contagiate da un individuo infetto) a 1,57. È quanto emerge dall'analisi 'CoVstat', l'indicatore di rischio contagio che analizza i dati della Protezione civile usando metodologie statistiche e scientifiche. Dall'analisi emerge infatti che il Molise è l'unica regione in controtendenza rispetto al dato nazionale che conferma una fase decrescente dei contagi.

Dati allarmanti che al momento non sembrano scalfire più di tanto la serenità del governatore Toma che, nel corso di una intervista rilasciata a Skytg24, è tornato sull'argomento e ha dichiarato che il 18 maggio bisogna riaprire ma con la necessaria prudenza. Sul caso degli 86 Rom contagiati, Toma ha spiegato che il cluster è "circoscritto" e che la "situazione è sotto controllo". Infine un accenno alla crisi del turismo balneare e in proposito il presidente ha ammesso che al momento la stagione estiva è in serio pericolo perchè le misure di distanziamento mettono in grave difficoltà i gestori dei lidi.

Dav. Vit.

