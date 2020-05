Coronavirus, altri 4 contagi. A Campobasso 2 casi: un Rom e una persona tornata da fuori regione

Gli ulteriori 2 positivi a Portocannone. Intanto ci sono altri 5 guariti in più. Nel frattempo sono stati effettuati 320 test sierologici su persone rientrate in Molise dall’avvio della ‘Fase due’

CAMPOBASSO. Altri 4 contagi da Coronavirus in Molise dai 150 tamponi processati nelle ultime ore. Due i casi a Campobasso, un Rom (i contagi nella comunità sono arrivati a 88) e una persona tornata in Molise da fuori regione. Gli ulteriori due infetti sono di Portocannone, legati a un cluster già noto e sotto osservazione.

Con i dati di oggi il numero totale dei contagiati è arrivato a 407, con 227 attualmente positivi, su 10.281 tamponi effettuati. Ma ci sono anche 5 guariti in più (1 di Campobasso, 1 di Termoli e 3 di Baranello), che portano il totale delle persone risultate negative al doppio tampone di verifica a 135.

In calo, con una dimissione appena effettuata, anche il numero delle persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive del ‘Cardarelli’, dove oggi ci sono 8 pazienti, sempre 2 in Terapia intensiva. I pazienti isolati a domicilio sono invece 240, tra loro 217 asintomatici o con sintomi lievi, mentre le persone in isolamento sono 437.Il dato del paziente tornato in regione e risultato infetto ha riacceso l’attenzione sui rientri dal Nord.

Sono state 689 le persone che si sono segnalate dopo che sono stati consentiti i ritorni nella regione di residenza e da sottoporre a controllo. Già effettuati 320 test sierologici, da cui sono venuti fuori 9 tamponi positivi al fattore IGG (presunta infezione avuta) e 1 al fattore IGM, ovvero attualmente positivo. C’è da dire che, ha evidenziato il direttore dell'Asrem Oreste Florenzano, chi è rientrato si è segnalato ai numeri attivati o ha inviato mail, anche più volte.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!