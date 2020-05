Toma: bar e ristoranti verso uno slittamento al 25 maggio. Spostamenti verso e fuori il Molise dal 3 giugno

IL VIDEO/ Il governatore riferisce le novità comunicategli da Conte e Boccia. Ma ci sarà la possibilità di anticipare da parte delle Regioni. Si va verso l'adozione di ordinanze condivise tra i vari territori

CAMPOBASSO. No agli spostamenti tra regioni prima del 3 giugno. Lo hanno reso noto il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia nel corso di una videconferenza con i presidenti delle Regioni, di cui riferisce il governatore Toma.

Se lunedì 18 doveva essere il giorno 'da ricordare' per la riapertura di tutte le attività, ora si sta pensando di far slittare di una settimana la data per bar e ristoranti, con la possibilità per le regioni di poter comunque anticipare. Si lascia ai sindaci al competenza per la chiusura delle aree pubbliche, se necessario, mentre i protocolli di riferimento per le attività saranno quelli nazionali dell'Inail, con possibilità, senza derogare ai principi base, di qualche deroga da parte delle Regioni. A seguire, Toma parteciperà a una videoconferenza dei governatori per accordarsi sull'adozione di protocolli e ordinanze condivise per le riaperture del 18.

